Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні
Територіально відокремлені структури вишів не виправдали своєї доцільності
фото з відкритих джерел

Міністерство вважає що такі зміни призведуть до поліпшення якості навчання

Міносвіти пропонує з найбільш розвинених коледжів і підрозділів університетів зробити самостійні заклади освіти, приєднати їх до місцевих вишів або закрити. Відповідні зміни містяться у законопроєкті міністерства.

Очікується, що такі зміни призведуть до поліпшення якості та ефективності навчання. Територіально відокремлені структури вишів створювались, щоб студенти мали можливість навчатись якомога ближче до дому, але таке рішення не виправдало свою доцільність.

Міністерство зазначало, що в більшості закладів пропонуються ті ж спеціальності, що і в місцевих університетах, при цьому вони не здатні забезпечити якісну освіту через відсутність розвиненої матеріальної та технічної інфраструктури.

В документі говориться, що більшість університетів та вишів перебувають під керівництвом Міносвіти, однак є і підпорядковані іншим державним органам. Міністерство вважає, що для покращення системи освіти треба забезпечити єдність управління закладами, що дасть змогу уникнути зайвих труднощів у розв'язанні різних питань.

З цих причин міністерство вважає за доцільне передати управління цивільними закладами вищої освіти, за винятком вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, під керівництво одного центрального органу.

Нагадаємо, Міносвіти пропонує проводити психологічні хвилинки у школах. Зазначається, що війна критично впливає на стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання. Міністерство рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки, які допоможуть учням впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштувати на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дасть змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження.

Читайте також: Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі
Теги: студенти навчання університет МОН

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час війни багато чоловіків вирішили отримувати другу-третю освіту
Друга вища освіта чоловіків під час війни: доцільність визначатиме Міносвіти
2 вересня, 07:08
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: є важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів
4 вересня, 00:25
Навчання на F-16: пілоти ЗСУ вже можуть приступати до льотної підготовки – Залужний
Навчання на F-16: пілоти ЗСУ вже можуть приступати до льотної підготовки – Залужний
30 серпня, 21:39
До Туреччини завітав потужний авіаносець
Найбільший у світі авіаносець припаркувався на одному із курортів Туреччини (фотофакт)
28 серпня, 11:43
Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів
У Києві знову надійшло повідомленні про «замінування» шкіл та коледжів
4 вересня, 09:25
Діти відвідують школу у дві зміни – з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00
Як харківські школярі навчаються у метро (фото, відео)
4 вересня, 16:57
До кінця року учасниці після успішного складання іспиту отримають водійське посвідчення категорії В
У Києві вперше відкрито водійські курси для жінок, які постраждали від війни (фото)
14 вересня, 11:57
У Вірменії зростають побоювання з приводу того, чи хочуть або здатні російські солдати зберегти мир на Кавказі
Росія більше не гарант безпеки для Вірменії: Пашинян пояснив, чому засумнівався у Путіні
14 вересня, 17:22
Повітряні сили уточнили, коли США розпочнуть тренування українських пілотів
Повітряні сили уточнили, коли США розпочнуть тренування українських пілотів
15 вересня, 19:48

Суспільство

Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні
Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні
Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня
Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків
«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків
Нещодавно повернувся з війни: під час атаки на Львів загинув український захисник
Нещодавно повернувся з війни: під час атаки на Львів загинув український захисник
Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться: Кабмін схвалив стратегію
Розрив між зарплатами чоловіків та жінок зменшиться: Кабмін схвалив стратегію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Адвокат Нестора Шуфрича: Кітелі, які у нього знайшли, продаються на Куренівському ринку
60K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
22K
Поведінка біженців обурює мешканців німецького Гамбурга
22K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
18K
Контрнаступ: провал чи успіх?
6782
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту