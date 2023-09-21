Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні

Міністерство вважає що такі зміни призведуть до поліпшення якості навчання

Міносвіти пропонує з найбільш розвинених коледжів і підрозділів університетів зробити самостійні заклади освіти, приєднати їх до місцевих вишів або закрити. Відповідні зміни містяться у законопроєкті міністерства.

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Очікується, що такі зміни призведуть до поліпшення якості та ефективності навчання. Територіально відокремлені структури вишів створювались, щоб студенти мали можливість навчатись якомога ближче до дому, але таке рішення не виправдало свою доцільність.

Міністерство зазначало, що в більшості закладів пропонуються ті ж спеціальності, що і в місцевих університетах, при цьому вони не здатні забезпечити якісну освіту через відсутність розвиненої матеріальної та технічної інфраструктури.

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В документі говориться, що більшість університетів та вишів перебувають під керівництвом Міносвіти, однак є і підпорядковані іншим державним органам. Міністерство вважає, що для покращення системи освіти треба забезпечити єдність управління закладами, що дасть змогу уникнути зайвих труднощів у розв'язанні різних питань.

З цих причин міністерство вважає за доцільне передати управління цивільними закладами вищої освіти, за винятком вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, під керівництво одного центрального органу.

Нагадаємо, Міносвіти пропонує проводити психологічні хвилинки у школах. Зазначається, що війна критично впливає на стан психологічного здоров'я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання. Міністерство рекомендує учителям під час уроку впроваджувати психологічні хвилинки, які допоможуть учням впоратися зі стресом та його наслідками, емоційно налаштувати на урок, на плідну роботу, завдяки чому створюватиметься сприятлива атмосфера, яка дасть змогу дітям розслабитися, зняти емоційне напруження.