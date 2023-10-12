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Фейкові посадовці «продавали» посаду ректора одного з Вінницьких університетів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Фейкові посадовці «продавали» посаду ректора одного з Вінницьких університетів
Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини «обумовленої» суми у розмірі 20 тис. дол.
фото: СБУ

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За 50 тис. дол. вони обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду у цьому університеті. Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями «антикорупційних органів». Для «вирішення питання» шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини «обумовленої» суми у розмірі 20 тис. дол. Потім було затримано його спільника.

Слідство встановило, що при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого «відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області». Інший – очільником вигаданого «антикорупційного комітету при Верховній Раді України».

«При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають», – кажуть в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше прокуратура викрила групу шахраїв, які продавали на фронт неіснуючі автівки.

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Теги: Вінниця шахрайство університет

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