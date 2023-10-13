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ДБР затримало військового, який вимагав гроші за нарахування бойових виплат

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ДБР затримало військового, який вимагав гроші за нарахування бойових виплат
Військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна
фото: Державне бюро розслідувань

Затриманий вимагав по 150 тис грн. у чотирьох своїх підлеглих 

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Головним управлінням Нацполіції у Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат.

За інформацією ДБР, старший лейтенант встановив «таксу» за безперешкодне нарахування бойових виплат чотирьом підлеглим, які виконували бойові завдання – у кожного він вимагав по 150 тис. грн. Правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі «на гарячому», відразу після отримання 600 тис. грн.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Теги: гроші ДБР військові Дніпропетровщина

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