ДБР затримало військового, який вимагав гроші за нарахування бойових виплат

Військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна

Затриманий вимагав по 150 тис грн. у чотирьох своїх підлеглих

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з Головним управлінням Нацполіції у Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат.

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За інформацією ДБР, старший лейтенант встановив «таксу» за безперешкодне нарахування бойових виплат чотирьом підлеглим, які виконували бойові завдання – у кожного він вимагав по 150 тис. грн. Правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі «на гарячому», відразу після отримання 600 тис. грн.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в м. Києві. Вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Обвинувальний акт скеровано до суду.