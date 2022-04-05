Уродженець Вінниччини керує обстрілами українських міст крилатими ракетами

У 2014 році зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта

Григорій Бреєв народився у селі Кирнасівка, що в Тульчинському районі

Обстрілами мирних українських міст керує військовий родом із Вінницької області Григорій Бреєв. Він командує фрегатом «Адмірал Макаров» Чорноморського флоту РФ, з якого під безпосереднім керівництвом зрадника запускаються крилаті ракети «Калібр». Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Григорій Бреєв народився у селі Кирнасівка, що в Тульчинському районі. Закінчив академію військово-морських сил імені П.С. Нахімова у Севастополі. Служив у Військово-морських силах України на посадах офіцера Південної військово-морської бази в Донузлаві та заступником командира Севастопольської військово-морської бази.

У 2014 році, під час окупації Криму Росією, зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта. На сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ім’я Бреєва занесено в розділ «Зрадники України».

Нагадаємо, уродженець Яготина Київської області, нині військовий комісар Бєлгородської області РФ Валерій Грицай відправляє з Росії воювати проти Україну російських солдат.

Читайте також: