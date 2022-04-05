  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Уродженець Вінниччини керує обстрілами українських міст крилатими ракетами

    У 2014 році зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта - Уродженець Вінниччини керує обстрілами українських міст крилатими ракетами
    У 2014 році зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта
    фото з відкритих джерел

    Григорій Бреєв народився у селі Кирнасівка, що в Тульчинському районі

    Обстрілами мирних українських міст керує військовий родом із Вінницької області Григорій Бреєв. Він командує фрегатом «Адмірал Макаров» Чорноморського флоту РФ, з якого під безпосереднім керівництвом зрадника запускаються крилаті ракети «Калібр». Про це повідомляють в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

    Григорій Бреєв народився у селі Кирнасівка, що в Тульчинському районі. Закінчив академію військово-морських сил імені П.С. Нахімова у Севастополі. Служив у Військово-морських силах України на посадах офіцера Південної військово-морської бази в Донузлаві та заступником командира Севастопольської військово-морської бази.

    У 2014 році, під час окупації Криму Росією, зрадив військову присягу і перейшов на бік окупанта. На сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ім’я Бреєва занесено в розділ «Зрадники України».

    .jpeg_06.

    Нагадаємо, уродженець Яготина Київської області, нині військовий комісар Бєлгородської області РФ Валерій Грицай відправляє з Росії воювати проти Україну російських солдат.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна Вінниччина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Уродженець Вінниччини керує обстрілами українських міст крилатими ракетами