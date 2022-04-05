Миколаїв. Окупанти обстріляли дитячу лікарню (відео)

Ще один воєнний злочин у справу проти Росії

Триває 41-й день повномасштабної війни Росії проти України

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню

«Учорашній удар по «секретному медичному об'єкту» − дитяча лікарня», − неаписав чоловік.

«А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні», − додав Віталій Кім і виклав фото з дитячого майданчика, на який впав снаряд.

Загарбники налякані іграшкою? (фото: Віталій Кім)

Нагадаємо, серед мешканців Миколаєва поширюється все більше фейків про те, що місто скоро візьмуть окупанти. Глава обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав у недостовірну інформацію не вірити.

Він у своєму відеозверненні наголосив на важливості критичного мислення. Адже якби дійсно російських військових було настільки багато, то вони б уже мали бути в Миколаєві.