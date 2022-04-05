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    Миколаїв. Окупанти обстріляли дитячу лікарню (відео)

    Ще один воєнний злочин у справу проти Росії - Миколаїв. Окупанти обстріляли дитячу лікарню (відео)
    Ще один воєнний злочин у справу проти Росії
    скріншот з відео

    Триває 41-й день повномасштабної війни Росії проти України

    Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, виклав відео, як рашисти осбтрілюють дитячу лікарню

    «Учорашній удар по «секретному медичному об'єкту» − дитяча лікарня», − неаписав чоловік.

    «А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні», − додав Віталій Кім і виклав фото з дитячого майданчика, на який впав снаряд.

    Загарбники налякані іграшкою? (фото: Віталій Кім)

    Загарбники налякані іграшкою? (фото: Віталій Кім)

    Нагадаємо, серед мешканців Миколаєва поширюється все більше фейків про те, що місто скоро візьмуть окупанти. Глава обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав у недостовірну інформацію не вірити.

    Він у своєму відеозверненні наголосив на важливості критичного мислення. Адже якби дійсно російських військових було настільки багато, то вони б уже мали бути в Миколаєві.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Миколаїв лікарня Україна окупація #stoprussia
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    Миколаїв. Окупанти обстріляли дитячу лікарню (відео)