ВАКС продовжив слідство у справі начальника Служби автодоріг Вінниччини

Суд продовжив розслідування до семи місяців, а саме до 8 травня.

Детектив НАБУ просив суд продовжити строк досудового розслідування, оскільки слідству необхідні провести низку слідчих та процесуальних дій

Вищий антикорупційний суд продовжив до 8 травня строк розслідування кримінального провадження за підозрою начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва у наданні неправомірної вигоди.

Таке рішення 2 березня ухвалив слідчий суддя ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Детектив Національного антикорупційного бюро України просив суд продовжити строк досудового розслідування, оскільки слідству необхідні провести низку слідчих та процесуальних дій. Вивчивши клопотання, суддя задовольнив його частково. Так суд продовжив розслідування до семи місяців, а саме до 8 травня.

Нагадаємо, 9 жовтня ВАКС заарештував Алексєєва з альтернативою 3,93 млн грн застави. Пізніше він вийшов з-під варти під обов'язки після внесення застави.

8 жовтня детективи НАБУ спільно з СБУ затримали начальника Служби автомобільних доріг Вінницької області, який для вирішення питання щодо зміни бюджетних витрат за 4,2 млн грн намагався підкупити голову Вінницької обласної державної адміністрації Сергія Борзова.

Начальника облавтодору затримали «на гарячому» відразу після передачі ним першої частини хабара (200 тис. гривень). Справу кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України.