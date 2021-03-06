Члени Наглядової ради Укрзалізниці консервують корупцію в компанії – нардеп

Замість скорочення видатків та реформування компанії члени Наглядової ради чергове підвищення тарифів для бізнесу

Наглядова рада «Укрзалізниці» не має фахового рівня для управління компанії та консервує корупцію. Про це заявив Костянтин Бондарєв, коментуючи засідання тимчасові слідчої комісії у Верховній раді з розслідування ситуації в «Укрзалізниці» у 2017-2020 роках.

За словами народного депутата, на засідання з незрозумілих причин не були запрошені представники правління, а лише члени Наглядової ради.

«Дуже цікаво було, що голова Наглядової ради спілкувався з нами через скайп-зв’язок та через перекладача, тому що він українською не володіє», – повідомив нардеп.

Бондарєв також підкреслив, що жодної інформації від Наглядової ради щодо конкретного плану реформ депутати не отримали. «В нас було запитання – «Чому за останні хоча б два роки взагалі не було реалізовано ніякого плану реформ?» На жаль, на це ми відповіді не отримали. Але ми чітко побачили, що немає фахового рівня, досвіду, а також ідей. Ці люди – заробітчани, вони прийшли туди, щоб кришувати саме корупційні речі», – підкреслив депутат.

Парламентар закцентував також на тому, що замість скорочення видатків та реформування компанії члени Наглядової ради в особі Сергія Лещенко пропонують лише чергове підвищення тарифів для бізнесу.

«Я стверджую, що треба знижувати видатки. А тариф для українського бізнесу також треба знижувати. Тому що наш виробник повинен бути конкурентним на зовнішніх ринках», – заявив він.

Нагадаємо, Тимчасова слідча комісія з розслідування ситуації в «Укрзалізниці» була створена у кінці січня 2021 року, ініційовано її створення ще у травні 2020 року. У пояснювальній записці до проєкту постанови мова йшла про аналіз ситуації з найгіршими показниками виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України. Серед основних відповідальних у такій ситуації значився нинішній голова Наглядової ради Шевкі Аджунер та ексголова компанії Євген Кравцов.

Як повідомляли ЗМІ, нещодавно нове Правління компанії дало старт реформі Укрзалізниці, створивши філіали «УЗ Карго» та «УЗ Інфра». Однак Наглядова рада з невідомих причин заблокувала це рішення.