У Вінниці площу біля музею Коцюбинського реконструюють

Зміни торкнуться саду меморіального музею, площі з пам'ятником та дитячий майданчик

У Вінниці шукають архітекторів, які візьмуться за реконструкцію площі біля музею садиби імені Михайла Коцюбинського. Про це Суспільному розповіла очільниця відділу урбаністики КП «Інститут розвитку міст» Вікторія Кравчук.

Облаштувати планують сад меморіального музею, площу з пам'ятником та дитячий майданчик, який розташований поруч. Для цього зорганізували конкурс під назвою «Коцюбинський вдома».

«Мені б дуже хотілося, щоб тут було цікаво, була розкрита постать Коцюбинського. Щоб цей простір мав глибокий сенс», – каже Вікторія Кравчук.

Ідея реконструкції садиби виникла торік. Роботи тривають і досі.

Аби облаштувати територію навколо музею, зорганізували конкурс під назвою «Коцюбинський вдома». У такий спосіб, каже Вікторія Кравчук, хочуть відшукати команду креативних архітекторів.

«Цей простір може стати привабливою туристичною локацією», – зазначив директор вінницького департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вешелені. Їхній відділ теж доєднався до проведення конкурсу.

«Вінниця є містом Коцюбинського, тому важливо працювати не лише з експозицією музею, а й з територією. Всі місця, які пов'язані з Коцюбинським, мають стати туритстичними магнітами», – розповідає директор міського департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вешелені.

Тим часом, Генпрокуратура вимагає негайно реставрувати будинок Сікорського, що в центрі Києва.