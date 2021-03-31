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    ДТП на Вінниччині: водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет

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    За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцією відкрито кримінальне провадження&nbsp; - ДТП на Вінниччині: водій не впорався з керуванням та з’їхав у кювет
    За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцією відкрито кримінальне провадження 
    фото: vn.npu.gov.ua

    Внаслідок аварії 31-річний водій загинув

    На Вінниччині на автодорозі між населеними пунктами Корделівка та Калинівка автомобіль Opel Vectra з’їхав в кювет. Про це йдеться на сайті ГУНП області.

    Попередньо, водій іномарки не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП 31-річний водій загинув.

    «За фактом дорожньо-транспортної пригоди поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання до 8 років позбавлення волі», – йдеться у повідомлені. Наразі триває слідство.

    Нагадаємо, 30 березня, на Вінниччині у селі Росоша, Липовецької територіальної громади, водій автомобіля Skoda наїхав на двох дітей, які рухались на велосипеді. Від отриманих травм діти віком 6 та 7 років загинули на місці. 20-річний водій іномарки був п’яним, він не постраждав.

    Теги: ДТП смерть водій автомобіль аварія Вінниччина
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