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    Від Covid-19 помер керівник райлікарні на Вінниччині

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    Віталію Лисиці було 52 роки - Від Covid-19 помер керівник райлікарні на Вінниччині
    Віталію Лисиці було 52 роки

    Це вже друга смерть від Covid-19 головного лікаря у Вінницькій області

    У Вінницькій області від ускладнень викликаних коронавірусом помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Лисиця.

    Про це повідомила на сторінці в Facebook народний депутат України Лариса Білозір.

    Медику було 52 роки.

    «Сумна звістка з мого округу. Сьогодні на 52-му році життя помер головний лікар Тульчинської ЦРЛ Віталій Петрович Лисиця. Причина - ускладнення, викликані коронавирусной хворобою», - написано в соцмережі.

    Головлікар був госпіталізований в лікарні 16 жовтня з діагнозом Covid-19, а 22 жовтня в зв'язку з погіршенням стану здоров'я його перевели на лікування до Вінниці.

    Врятувати життя Віталія Лисиці вінницьким медикам не вдалося.

    Це вже друга смерть від Covid-19 глави райлікарні на Вінниччині. 13 жовтня від ускладнень, викликаних коронавирусной хворобою, померла головлікар Томашпілськой ЦРЛ Олена Міронішіна-Краківська.

    Згідно з даними Вінницької ОДА, станом на 28 жовтня в області хворіють Covid-19 284 медпрацівника, а 726 одужали. За останню добу Covid-19 лабораторно підтверджений в 12 медпрацівників.

    На Вінниччині за минулу добу коронавірус виявлений у 191 людини, зареєстровані 3 летальних випадки. З початку епідемії Covid-19 лабораторно підтверджено в 9 699 жителів області. Одужали 5 988 осіб, помер 171 пацієнт.

    Протягом вівторка в Україні від ускладнень коронавірусу померли 165 осіб. Це новий антирекорд для країни.

    За добу хворобу діагностували у 7 474 осіб, 3 306 пацієнтів одужали.

    Найбільше випадків зараження Covid-19 виявили в Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, а також в місті Київ.

     

    лікар смерть Вінниччина коронавірус
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