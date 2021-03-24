Вибори ректора Київського університету: стали відомі попередні дані

Попередні вибори ректора, що відбулися у грудні, були визнані недійсними

Головний вуз Києва очолить Володимир Бугров

На виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що відбуваються сьогодні, 24 березня, перемагає кандидат філософських наук і професор Володимир Бугров.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на представників Студентського парламенту університету.

«Володимир Бугров переміг на виборах ректора університету з результатами 74,31% від явки виборців», – йдеться в повідомленні.

Офіційні дані будуть опубліковані згодом.

Як повідомлялось раніше, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.

Нагадаємо, 17 березня у Києві пройшов перший тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. На посаду претендували шість кандидатів, у тому числі колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Ексспікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Після програшу на виборах ректора Володимир Литвин повідомив про складання повноважень голови Наглядової ради університету.