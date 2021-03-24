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    Вибори ректора Київського університету: стали відомі попередні дані

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    Попередні вибори ректора, що відбулися у грудні, були визнані недійсними - Вибори ректора Київського університету: стали відомі попередні дані
    Попередні вибори ректора, що відбулися у грудні, були визнані недійсними

    Головний вуз Києва очолить Володимир Бугров

    На виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що відбуваються сьогодні, 24 березня, перемагає кандидат філософських наук і професор Володимир Бугров.

    Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на представників Студентського парламенту університету.

    «Володимир Бугров переміг на виборах ректора університету з результатами 74,31% від явки виборців», – йдеться в повідомленні.

    Офіційні дані будуть опубліковані згодом.

    Як повідомлялось раніше, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.

    Нагадаємо, 17 березня у Києві пройшов перший тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. На посаду претендували шість кандидатів, у тому числі колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми та колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Ексспікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.

    Після програшу на виборах ректора Володимир Литвин повідомив про складання повноважень голови Наглядової ради університету.

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    Теги: Київ вибори вуз Володимир Литвин університет дебати
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