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    Для студентів провели квест-гру «Пізнавай Вінницю з нами»

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    Для студентів провели квест-гру «Пізнавай Вінницю з нами»

    26 вересня напередодні Всесвітнього дня туризму на площі Європейській відбулась квест-гра «Пізнавай Вінницю з нами» для студентів вищих навчальних закладів

    У квесті було 8 завдань: «Знайди відмінність», «Шифр», «Повтори, якщо зможеш», «Анаграма», «Пантоміма», «Картографи», «Вінниця туристична», «Знавці Вінниці».
    Про це інформує пресслужба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».
    Виконувати завдання потрібно було біля різних визначних пам’яток нашого міста.
    Всі 9 команд, які брали участь у змаганні, справились із завданнями, ближче познайомились з історією міста, пам’ятками архітектури Вінниччини, отримали дипломи та призи за участь. 
    Організатори заходу: відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».
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