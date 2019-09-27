Для студентів провели квест-гру «Пізнавай Вінницю з нами»



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26 вересня напередодні Всесвітнього дня туризму на площі Європейській відбулась квест-гра «Пізнавай Вінницю з нами» для студентів вищих навчальних закладів

У квесті було 8 завдань: «Знайди відмінність», «Шифр», «Повтори, якщо зможеш», «Анаграма», «Пантоміма», «Картографи», «Вінниця туристична», «Знавці Вінниці».

Про це інформує пресслужба міськради Вінниці, повідомляє « Главком ».

Виконувати завдання потрібно було біля різних визначних пам’яток нашого міста.

Всі 9 команд, які брали участь у змаганні, справились із завданнями, ближче познайомились з історією міста, пам’ятками архітектури Вінниччини, отримали дипломи та призи за участь.

Організатори заходу: відділ молодіжної політики міської ради, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання».