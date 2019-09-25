Першокурсників вищих навчальних закладів запрошують взяти участь у екскурсіях та квест-іграх Вінницею



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25-26 вересня вихованці школи стюардес-екскурсоводів до Дня туризму організовують екскурсії для першокурсників вищих навчальних закладів міста

Для всіх бажаючих дізнатись історію Вінниччини, цікаві місця, історичні пам’ятки міста та багато цікавого, тоді реєструйтесь на екскурсію.

Про це інформує пресслужба міськради Вінниці, повідомляє «Главком».

Час проведення екскурсій: 25 вересня о 15:00 та 16:30; 26 вересня о 15:00 та 16:30. 26 вересня організатори підготували квест-гру «Пізнай Вінницю» для усіх бажаючих. Учасники гри вирушать у мандрівку вулицями міста, а потім кожен матиме можливість взяти участь у квесті. Склад команди 5-7 учасників.

Усі команди, які братимуть участь у квесті отримають подарунки від організаторів заходу.

Реєстрація на екскурсію та для участі у квесті за телефоном: 0967712511 – Наталія.

Організатори заходу: КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання», відділ молодіжної політики Вінницької міської ради.