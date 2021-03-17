Литвин програв вибори ректора Київського університету

До другого туру виорів ректора потрапили Володимир Бугров та Олександр Рожко

Ексголова Верховної Ради Володимир Литвин програв вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Колишній спікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів. Про це повідомляє ВВС.

Лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%. Хто з них стане керівником столичного вишу стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.

Відомо, що у голосуванні на шести дільницях взяло участь 4 139 виборців, серед них 598 студентів і 23 курсанти коледжів. Офіційні результати голосування будуть оприлюднені пізніше.

Вибори нового ректора проводять через те, що повноваження нинішнього виконувача обов'язків ректора Леоніда Губерського, який працював із жовтня 2015 року, закінчилися.

Раніше Главком повідомляв, що у виборах ректора брав участь одіозний колишній спікер Верховної Ради та керівник Адміністрації президента за Леоніда Кучми Володимир Литвин.

Як повідомлялось раніше, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.



