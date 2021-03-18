Після програшу на виборах ректора Литвин іде з Наглядової ради Університету Шевченка

Литвин вважає, що підтримка його кандидатури «це справді був мужній вчинок»

Колишній спікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів

Колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин після програшу на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка складає повноваження голови Наглядової ради університету.

Про це сам Литвин написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, результати виборів показують, що нинішнього ректора Леоніда Губерського, по суті, обрано на третій термін.

Литвин вважає, що підтримка його кандидатури «це справді був мужній вчинок».

«Розумію, що тепер мені не дозволять навіть наближатися до університету. Подав заяву Президенту України про складання повноважень голови Наглядової ради КНУ», – написав Литвин.

Нагадаємо, 17 березня у Києві пройшов перший тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка. На посаду претендували шість кандидатів, у тому числі колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин. Він програв вибори ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Колишній спікер парламенту посів лише четверте місце із результатом близько 4% голосів.

Лідерами голосування стали проректори КНУ Володимир Бугров та Олександр Рожко. Вони набрали відповідно близько 44% і 15%. Хто з них стане керівником столичного вишу стане відомо після того, як відбудеться другий тур голосування.