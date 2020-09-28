Кандидати у мери Вінниці 2020: виборча комісія зареєструвала 10 висуванців
На пост голови міста вже претендує 10 кандидатів
Станом на ранок 28 вересня Вінницька міська виборча комісія оприлюднила списки кандидатів на посаду міського голови. На крісло мера претендують 10 висуванців.
Згідно з постановами міської виборчої комісії, на виборах 25 жовтня змагатимуться:
- Сергій Моргунов – від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана»;
- Олександра Устінова – від політичної партії «Голос»;
- Сергій Борзов – від політичної партії «Слуга народу»;
- Наталія Солейко – від політичної партії «Батьківщина»;
- Сергій Кудлаєнко – від політичної партії «Європейська солідарність»;
- Валентина Щекотунова – самовисунення;
- Валентина Юзва – самовисунення;
- Галина Шванова – самовисунення;
- Світлана Стахова – самовисунення;
- Андрій Ткачук – самовисунення.
Розгляд поданих заявок на вибори міського голови Вінниці виборча комісія завершить 29 вересня.
Нагадаємо, про намір взяти участь у виборах на посаду мера Вінниці заявив екс-боксер Вячеслав Узелков. Його висунула політична партія «Опозиційна платформа – За життя».
Джерело: Vinbazar