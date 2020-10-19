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    Новини

    Вінничанин посів перше місце на Чемпіонаті України з боксу

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    Вінничанин посів перше місце на Чемпіонаті України з боксу

    Одна золота та три срібні медалі у скарбничці дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця»

    Нещодавно у Хмельницьку відбувся Чемпіонат України з боксу серед молоді. У ньому взяли участь представники міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця».

    Про це інформує пресслужба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».

    Геннадій Масленніков посів перше місце у ваговій категорії 60 кг. «Срібло» привезли Ілля Суслов (вагова категорія 56кг), Володимир Салецький (вагова категорія 69кг) та Володимир Кушнір (вагова категорія 91кг).

    У міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Вінниця» можна займатись такими видами спорту: бокс, греко-римська боротьба, стрільба кульова та таеквон-до ІТФ.

    бокс чемпіонат України Вінниця
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