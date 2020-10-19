Вінничанин посів перше місце на Чемпіонаті України з боксу
Одна золота та три срібні медалі у скарбничці дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця»
Нещодавно у Хмельницьку відбувся Чемпіонат України з боксу серед молоді. У ньому взяли участь представники міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вінниця».
Про це інформує пресслужба Вінницької міськради, повідомляє «Главком».
Геннадій Масленніков посів перше місце у ваговій категорії 60 кг. «Срібло» привезли Ілля Суслов (вагова категорія 56кг), Володимир Салецький (вагова категорія 69кг) та Володимир Кушнір (вагова категорія 91кг).
У міській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Вінниця» можна займатись такими видами спорту: бокс, греко-римська боротьба, стрільба кульова та таеквон-до ІТФ.