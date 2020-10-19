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    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб

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    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб

    «Ну що Васю? Допомогли тобі ті московські попи?»

    Поразка Василя Ломаченка не залишилася без уваги жартівників з мережі. 

    Причина такої реакції українців полягає у тому, що Василь в соціальних мережах розміщував пропагандистське відео з російськими спецпризначенцями та заявляв, що українці і росіяни є одним народом.

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    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб
    Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб

    Також Ломаченко був одни з героїв документального пропагандистського фільму про московське православ’я «Здрастуй, брат, Христос Воскрес».

    Нагадаємо, Ломаченко зазнав другої поразки в професійній кар’єрі у 16-ти проведених боях і втратив усі три чемпіонських пояси, якими раніше володів. Перемогу Лопеса одноголосно зафіксували усі три  судді.

    бокс Василь Ломаченко
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