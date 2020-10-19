Як у соцмережах жартують над поразкою боксера Ломаченка. Добірка фотожаб



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«Ну що Васю? Допомогли тобі ті московські попи?»

Поразка Василя Ломаченка не залишилася без уваги жартівників з мережі.

Причина такої реакції українців полягає у тому, що Василь в соціальних мережах розміщував пропагандистське відео з російськими спецпризначенцями та заявляв, що українці і росіяни є одним народом.

Також Ломаченко був одни з героїв документального пропагандистського фільму про московське православ’я «Здрастуй, брат, Христос Воскрес».

Нагадаємо, Ломаченко зазнав другої поразки в професійній кар’єрі у 16-ти проведених боях і втратив усі три чемпіонських пояси, якими раніше володів. Перемогу Лопеса одноголосно зафіксували усі три судді.