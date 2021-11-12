Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)

Пожежа охопила сотню квадратних метрів

На Вінниччині чоловік потрапив до лікарні після того, як палив траву біля власного домогосподарства. Співробітники служби надзвичайних ситуацій, які прибули на місце, встановили, що пожежа охопила сотню квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

11 листопада до лікарні доправили 55-річного селянина з Польової Лисіївки Калинівської громади на Вінниччині. Чоловік отримав опіки під час займання сухої трави біля власного домогосподарства.

«Протягом минулої доби на Вінниччині виникло 15 пожеж в екосистемах. Бійці ДСНС ліквідували загоряння сухої рослинності в Гайсинському, Вінницькому, Хмільницькому та Тульчинському районах області, а також у Вінниці. Вогнем знищено близько 15 га сухого настилу», – йдеться у повідомленні.

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