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    Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)

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    Чоловік спалював траву біля домогосподарства - Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)
    Чоловік спалював траву біля домогосподарства
    фото пресслужба ДСНС у Вінницькій області

    Пожежа охопила сотню квадратних метрів

    На Вінниччині чоловік потрапив до лікарні після того, як палив траву біля власного домогосподарства. Співробітники служби надзвичайних ситуацій, які прибули на місце, встановили, що пожежа охопила сотню квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    11 листопада до лікарні доправили 55-річного селянина з Польової Лисіївки Калинівської громади на Вінниччині. Чоловік отримав опіки під час займання сухої трави біля власного домогосподарства.

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    Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)
    Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)
    Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)
    Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)

    «Протягом минулої доби на Вінниччині виникло 15 пожеж в екосистемах. Бійці ДСНС ліквідували загоряння сухої рослинності в Гайсинському, Вінницькому, Хмільницькому та Тульчинському районах області, а також у Вінниці. Вогнем знищено близько 15 га сухого настилу», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на околиці Києва сталося масштабне загорання торфовища.

    Також в Одесі спалахнув нічний клуб.

    Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинув чоловік.

    Теги: пожежа ДСНС Вінниччина чоловік
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    Вінничанин потрапив до лікарні після спалювання сухостою (фото)