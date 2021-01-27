Вінниччина для вакцинації від Covid-19 підготувала 20 мобільних бригад

Вакцинація здійснюватиметься на базі створених тимчасових пунктів щеплень та мобільних бригад

У Вінницькій області створили 20 мобільних бригад для вакцинації населення від коронавірусу. Про це повідомляють в Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації.

Як зазначається, новостворені мобільні бригади залучатимуть для першого та другого етапу вакцинації в області. Загалом заплановано 5 етапів вакцинації, яку планують організувати протягом 2021-2022 років.

У Департаменті зазначають, що штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від Covid-19. Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

«Імунізація це безпечний спосіб подолати коронавірусну хворобу в Україні та на Вінниччині, зокрема», – відкреслюють у департаменті.

Як йдеться в повідомленні, наказом МОЗ в області організували дорожну карту з впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби Covid-19. Вакцинація на Вінниччині здійснюватиметься на базі створених тимчасових пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації.

Імунізація коронавірусної хвороби Covid-19 у 2021-2022 роках здійснюватиметься в декілька етапів:

Першими вакцинуватимуться медичні працівники та персонал, які працюють в закладах охорони здоров’я, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19, люди в інтернатних закладах, будинках для людей похилого віку та працівники таких закладів. Під час першого етапу вакцинації будуть залучені також Військовослужбовці (включаючи Збройні Сили України та Національну гвардію України), які беруть участь в Операції об’єднаних сил на Сході України.

Етап 2 передбачає імунізацію медичних працівників та персонал, які працюють в закладах охорони здоров’я, що надають стаціонарну допомогу іншим хворим (включаючи первинну медичну допомогу, працівників системи громадського здоров’я тощо), вакцинуватимуть людей віком від 80 років.

Третій етап передбачає, що вакцинація торкнеться людей віком від 65 до 69 років та від 70 до 79 років, працівників критично важливих структур державної безпеки, працівників сфери освіти.

Етап 4 залучатиме до вакцинації людей віком від 60 до 64 років, дорослих (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті у зв’язку із захворюванням на Covid-19. Вакцинуватимуть й інші категорії населення та професійні групи, які знаходяться у групі ризику щодо інфікування коронавірусною хворобою Covid-19, а також громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Також імунізація торкнеться осіб, які перебувають в місцях обмеження волі або слідчих ізоляторах, та працівників місць обмеження волі.

П’ятий етап стосується вакцинації дорослих, (віком від 18 та старше) за виключенням тих, які мають супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику щодо розвитку ускладнень та настання смерті у зв’язку із захворюванням на коронавірусну хворобу Covid- 19, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Варто зазначити, що вакцини закуповуються коштом міжнародних організацій, зокрема ЮНІСЕФ, та коштом державного бюджету.

В області впроваджуватимуть цикл навчальних тренінгів для працівників медичних бригад з імунізації. Навчання відбуватиметься напередодні впровадження кожного етапу вакцинації населення.

Нагадаємо, що Одеса готується приймати вакцини від Covid-19: щеплення робитимуть у трьох медустановах.