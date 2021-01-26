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    Одеса готується приймати вакцини від Covid-19: щеплення робитимуть у трьох медустановах

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    Друга хвиля вакцинації торкнеться&nbsp;лікарів первинного ступеня системи&nbsp;охорони здоров'я - Одеса готується приймати вакцини від Covid-19: щеплення робитимуть у трьох медустановах
    Друга хвиля вакцинації торкнеться лікарів первинного ступеня системи охорони здоров'я
    Фото з відкритих джерел

    Першими планують вакцинували лікарів та персонал ковід-лікарень

    Департамент охорони здоров'я Одеської міськради розробив схему транспортування, зберігання і використання вакцин від Covid-19, які, за словами президента Володимира Зеленського, найближчим часом надійдуть в Україну.

    «Міським департаментом охорони здоров'я зібрана інформація про кількість обладнання для зберігання та транспортування імунобіологічних препаратів. Також спільно з департаментом праці та соціальної політики підготовлено інформацію про кількість людей, які підлягають вакцинації від Covid-19 на першому і другому етапах», – заявили у міськраді.

    На перших двох етапах вакцинації щеплення від «ковіду» будуть робити у Центрах первинної медико-санітарної допомоги №2, 3 і 28.

    Відзначимо, першими будуть вакцинувати медиків швидкої допомоги, персонал «ковідних» лікарень, співробітників медлабораторію, які проводять тести на Covid-19, співробітників інтернатів, будинків для людей похилого віку і т.д., військовослужбовців, які беруть участь в ООС.

    Друга хвиля вакцинації торкнеться лікарів первинного ступеня системи охорони здоров'я, всіх працівників медустанов, які не роблять стаціонарну допомогу «ковідним» хворим, працівників системи громадського здоров'я, громадян старше 80 років, співробітників соцсфери.

    Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вимагає від уряду детальний план вакцинації у кожній області.

    Теги: Одеса Володимир Зеленський президент щеплення
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