У США чоловік помер після щеплення від Covid-19

Чоловік захворів Covid-19 минулого місяця, а на днях йому зробили щеплення

Житель США помер через кілька годин після щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє офіс шерифа каліфорнійського округу Плейсер у Facebook.

«Служба охорони здоров'я округу Плейсер і підрозділ по коронавірусу офісу шерифа округу Плейсер недавно отримали повідомлення про смерть людини, у якого у кінці грудня був позитивний результат тесту на Covid-19. Йому було зроблено щеплення від Covid-19 за кілька годин до настання смерті 21 січня 2021 року», – йдеться у заяві.

У відомстві зазначають, що про причини смерті чоловіка поки говорити рано, йде розслідування. Відзначається, що померлий отримав щеплення не у департаменті охорони здоров'я округу.

За інформацією ЗМІ, невідомо якою саме вакциною виховувався пацієнт – Moderna або Pfizer.

Нагадаємо, що у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини.

У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.