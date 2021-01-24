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    У США чоловік помер після щеплення від Covid-19

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    Поліція почала розслідування - У США чоловік помер після щеплення від Covid-19
    Поліція почала розслідування
    Фото з відкритих джерел

    Чоловік захворів Covid-19 минулого місяця, а на днях йому зробили щеплення

    Житель США помер через кілька годин після щеплення від коронавірусу. Про це повідомляє офіс шерифа каліфорнійського округу Плейсер у Facebook.

    «Служба охорони здоров'я округу Плейсер і підрозділ по коронавірусу офісу шерифа округу Плейсер недавно отримали повідомлення про смерть людини, у якого у кінці грудня був позитивний результат тесту на Covid-19. Йому було зроблено щеплення від Covid-19 за кілька годин до настання смерті 21 січня 2021 року», – йдеться у заяві.

    У відомстві зазначають, що про причини смерті чоловіка поки говорити рано, йде розслідування. Відзначається, що померлий отримав щеплення не у департаменті охорони здоров'я округу.

    За інформацією ЗМІ, невідомо якою саме вакциною виховувався пацієнт – Moderna або Pfizer.

    Нагадаємо, що у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer померли 23 людини.

    У грудні Україна прискорила переговори з китайським виробником Sinovac Biotech і дійшла згоди про постачання в лютому 2021 року 1,9 мільйона доз Covid-вакцини. На думку авторки статті NYT, це можна вважати геополітичною перемогою Китаю.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Теги: ЗМІ США смерть розслідування Facebook щеплення чоловік вакцинація
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