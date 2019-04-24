Вінниччина отримала рекордний обсяг фінансування на ремонт автодоріг



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У Вінницькому регіоні продовжуються масштабні роботи з будівництва доріг. Лише на відрізку траси М12 між Вінницею та Гайсином техніка працює на п’ятьох ділянках.

Загалом Служба автомобільних доріг у Вінницькій області на ремонт автошляхів цього року отримала рекордний обсяг фінансування – 2,8 млрд грн. В планах служби - відновлення асфальтного покриття на в’їзді у місто з боку Тиврівського шосе та частини об’їзної дороги від траси на Київ до Немирівського шосе.

23 квітня, на трасі М12 біля с.Червоне, Немирівського району, де працює одна з ремонтних бригад, побував Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман разом із колегами з Уряду та керівництвом міста та області.

Начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Корольчук розповів про заплановані на цей рік обсяги ремонтів доріг. Він зазначив, що цьогорічного фінансування вистачить на те, щоб майже завершити відновлення покриття на усій трасі М12 до межі з Черкаською областю. На наступний рік залишиться невелика частина об’їзної дороги навколо Вінниці та через Гайсин.

А представник підрядної організації зазначив, що в таких обсягах дороги ремонтували 40 років тому. Він додав, що його підприємство дає гарантійний термін на нове полотно 5 років, але завдяки якості робіт дороги будуть гарно експлуатуватись і всі 10 років, за умови габаритно-вагового контролю, який обмежить перевезення фурами вантажів, що перевищуватимуть норми.

Прем’єр-міністр України повідомив, що таких обсягів ремонту доріг було досягнуто за рахунок нової системи будівництва автошляхів, яку уряд Гройсмана впровадив у 2016 році.

«В цьому році ми виділили на дороги 55 мільярдів гривень. Це рекордна цифра, і як ви бачите, що сьогодні вже є абсолютно нова якість та підходи щодо будівництва доріг. Одразу можу сказати, якщо дорога не проходить підтвердження якості, ми за ці дороги платити нікому не збираємось і платити не будемо. Друга позиція – безпека дорожнього руху. Для нас є важливим завданням до 2020 року на третину зменшити травматизм і смертність на українських дорогах, ми маємо перестати втрачати життя українців тільки від того, що дороги не мають відповідних заходів безпеки. Тому ми більше двох мільярдів в цьому році будемо спрямовувати на заходи з безпеки, такі, як-от: організація руху по колу, що змушує водіїв зменшувати швидкість, це острівці безпеки для пішоходів і роз’єднання смуг руху, освітлення переходів та інші обмежування для того, щоб водії завжди пам’ятали про безпеку дорожнього руху», - сказав Володимир Гройсман.

Вінницький міський голова Сергій Моргунов разом із прем’єр-міністром оглянув ділянку траси, що будується. Він наголосив на пріоритетності розвитку інфраструктури для подальшого економічного зростання регіону.

«Вінниця знаходиться в центрі України і на перетині дуже важливих шляхів з півдня на північ і з заходу на схід. І, звичайно, для Вінниці було досить важливим, коли відремонтували велику об’їзну дорогу від Хмельницького шосе до Київської траси. В цьому році передбачається будівництво і реконструкцію частини ще однієї об’їзної дороги – від Київської траси в напрямку Тяжилова, - каже Сергій Моргунов. – Якщо говорити про місто Вінницю, то ми разом з Службою автомобільних доріг у Вінницькій області вже відремонтували всі в’їзди в місто з центральних магістралей. Це Немирівське шосе, Хмельницьке шосе, Київський напрямок. Так само будемо робити капітальний ремонт в’їзду до вулиці Данила Нечая. В цілому у нас передбачено близько шести кілометрів доріг комплексної реконструкції. В переліку друга черга Замостянській, реконструкція якої буде виконуватись за підтримки Фонду регіонального розвитку і персонально прем’єр-міністра Володимира Гройсмана».



