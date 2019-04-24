Супрун заявила, що депутати хочуть зберегти лікарні для еліти



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У Верховній Раді хочуть залишити Феофанію лікарнею для держслужбовців

Українські медзаклади мають працювати в єдиному медичному просторі, коли всі лікарні однаково доступні для кожного громадянина, зазначила Супрун

МОЗ працює над створенням єдиного медичного простору в рамках підготовки програми медичних гарантій. Всі відомчі медзаклади, як лікарні для залізничників, чорнобильців чи держслужбовців, мають стати відкритими для всіх громадян.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

«Українські медзаклади мають працювати в єдиному медичному просторі, коли всі лікарні однаково доступні для кожного громадянина. Будь-які виключення, що пропонують запровадити на цьому шляху, суперечать ідеї трансформації системи охорони здоров’я – пацієнт в центрі уваги. Не депутат, міністр чи президент. А кожен громадянин, як платник податків, має право обирати державний, комунальний чи приватний медзаклад, в якому він хоче лікуватися», – написала Супрун.

За її словами, за направленням сімейного лікаря пацієнти матимуть можливість звернутися в будь-яку лікарню по допомогу, в тому числі і в такі лікарні як Феофанія.

«Одразу отримали реакцію від народних обранців. У Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який має на меті зробити такі заклади як Феофанія недосяжними до трансформації системи охорони здоров’я. Ініціатори законопроекту пропонують залишити для медзакладів Державного управління справами та Національної академії медичних наук все без змін – щоб вони і надалі фінансувалася за окремою статтею видатків бюджету й надавали медичні послуги лише для «своїх». Тобто не переходила на принцип фінансування «гроші за пацієнтом», не надавала послуги для всіх громадян, які захочуть там лікуватися, а й надалі існувала як окремий острів, куди потрапити можуть тільки обрані», – написала Супрун.

Вона зазначила, що законопроект подали члени фракцій БПП, Народного фронту, Батьківщини та групи Воля народу.