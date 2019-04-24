У БПП розповіли про закриту зустріч з Порошенком



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На закритій зустрічі фракції «Блок Петра Порошенка» були присутні Луценко, Полторак, а також віце-прем’єри та міністри

Голова фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов розповів, що фракція братиме участь у парламентських виборах.

Про це він заявив журналістам після завершення закритої зустрічі фракції, трансляцію вів «Прямий».

Він розповів, що на закритій зустрічі фракції «Блок Петра Порошенка» були присутні генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко, міністр оборони Степан Тимофійович Полторак, а також віце-прем’єри та міністри.

«Говорили про підсумки президентської кампанії. Ми визнаємо вибір людей. Ми аналізуємо свої помилки. І, крім цього, чітко розуміємо, що одна з ключових – це помилки в інформаційній стратегії. Тому що ми не змогли довести до людей, донести до людей всю значущість тих здобутків, які були отримані Україною як державою протягом цих п’яти років. Крім цього, звичайно, будуть і кадрові рішення. Я маю на увазі перш за все партійну структуру. Ми йдемо на парламентські вибори», - сказав Герасимов.

Він зазначив, що ця тема теж ретельно почала обговорюватись., що є початком ретельного обговорення відносно парламентської кампанії.

«Тому що під час президентської – велика кількість нових облич. Велика кількість моральних авторитетів в різних сферах доєдналися до нашої команди. Крім цього, була озвучена позиція, що тепер при наборі в команду ми обов’язково будемо проводити праймеріз серед тих, хто хоче стати членами нашої команди», - додав Герасимов.

Він наголосив, що обговорювалося питання, яке на цьому тижні буде голосуватися у Верховній Раді.

«Я маю на увазі закон про українську мову, закон про державну мову. Президент України Петро Порошенко висловив категоричну підтримку цього закону, закликав фракцію підтримати цей закон. І, звичайно, фракція буде голосувати в четвер за прийняття цього закону в цілому. Звичайно, особлива увага приділялася народним депутатам зі Львівщини. Всі вітали їх і вітали губернатора Львівщини Синютку. І, крім цього, звичайно, відбувався і обмін думками. Обмін думками був чесний, відвертий. Немає рожевих окулярів, немає настрою, що ми не розуміємо, що робити… Ми чітко розуміємо, що робити. Ми вже аналізуємо ті помилки, які були зроблені«, - сказав Герасимов.

Він зауважив, що ключовими стали події, які відбулися вже після виборів, а особливо та підтримка людей, яку вони відчули по всій Україні і особливо вчора під час тих подій, які відбулися біля Адміністрації президента, – вони чітко доводять, що Петро Порошенко стає лідером ідеологічної партії.

«І саме це є ключовим аспектом, який ми сьогодні проговорювали і який ми будемо чітко утримувати в фокусі уваги і кожного українця, і від заходу до сходу, від півночі до півдня… Ви це чітко бачили. Це чітко зрозуміло. І також би хотів сказати, що відразу після того, як відбудеться інавгурація нового президента, відбудеться з’їзд партії», - завершив Герасимов.

Раніше повідомлялося, що Порошенко 23 квітня проводить закриту зустріч з депутатами та міністрами, яких делегувала в уряд партія БПП.

Під час зустрічі з депутатами БПП у Києві президент Петро Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії БПП «Солідарність», які обиратимуть за допомогою праймеріз.

Порошенко також анонсував партійний з'їзд після інавгурації Володимира Зеленського.