Вінницька область серед лідерів з вакцинації від коронавірусу

За два тижні вакцинації в області з 17800 доз використали трохи більше тисячі

Першу лікарку у Вінниці вакцинували два тижні тому – 24 лютого

Вінницька область потрапила у трійку лідерів за кількістю вакцинованих від Covid-19 за добу – 330 щеплень.

Загалом за два тижні вакцинації в області з 17800 доз використали трохи більше тисячі.

Такі дані за 9 березня 2021 року оприлюднили на сайті МОЗ про вакцинацію. Тоді на першому місті була Донецька область (660 щеплень за добу), а на другому – Черкаська область (390 щеплень за добу). Водночас найменше щеплень 9 березня зробили у Чернівецькій області (40 штук).

Таким чином у загальному рейтингу регіонів Вінницька область перебуває на восьмому місті. Зазначимо, що першу лікарку у Вінниці вакцинували два тижні тому – 24 лютого.

Нагадаємо, щеплення від коронавірусу зробили понад 23 тисяч українців.