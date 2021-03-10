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    Вінницька область серед лідерів з вакцинації від коронавірусу

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    За два тижні вакцинації в області з 17800 доз використали трохи більше тисячі - Вінницька область серед лідерів з вакцинації від коронавірусу
    За два тижні вакцинації в області з 17800 доз використали трохи більше тисячі
    фото: з відкритих джерел

    Першу лікарку у Вінниці вакцинували два тижні тому – 24 лютого

    Вінницька область потрапила у трійку лідерів за кількістю вакцинованих від Covid-19 за добу – 330 щеплень.

    Загалом за два тижні вакцинації в області з 17800 доз використали трохи більше тисячі.

    Такі дані за 9 березня 2021 року оприлюднили на сайті МОЗ про вакцинацію. Тоді на першому місті була Донецька область (660 щеплень за добу), а на другому – Черкаська область (390 щеплень за добу). Водночас найменше щеплень 9 березня зробили у Чернівецькій області (40 штук).

    Таким чином у загальному рейтингу регіонів Вінницька область перебуває на восьмому місті. Зазначимо, що першу лікарку у Вінниці вакцинували два тижні тому – 24 лютого.

    Нагадаємо, щеплення від коронавірусу зробили понад 23 тисяч українців.

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    Теги: Вінниччина щеплення коронавірус
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