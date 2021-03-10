Щеплення від коронавірусу зробили понад 23 тисяч українців

За добу в Україні зробили 4 392 щеплення від коронавірусу

В Україні з початку вакцинації прищепили від коронавірусу вже 23 510 осіб. За добу зробили 4 392 щеплення. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Донецькій області – 660. Найменше у Чернівецькій області – 40 щеплень та у Житомирській області – 50.

За весь період вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (3 134), найменше – в Сумській області (430).

Зазначимо, що в Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцинувід коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

Також очільник МОЗ Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

Коронавірус в Україні

Всього 1311844

Одужали 1151777

Хворіють 134758

Померли 25309

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В Україні за минулу добу, 9 березня, виявили 6 377 випадків коронавірусної хвороби. Також 5 687 людей одужали, а 219 – померли від ускладнень. Варто відзначити, що це вперше з 21 січня, коли в Україні зафіксували понад 200 летальних випадків від коронавірусу за добу. Крім того за добу госпіталізували 1 904 пацієнтів із підозрою або діагнозом Covid-19.

Зазначимо, що станом на 10 березня Україна опинилася на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.