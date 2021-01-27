Вінницька поліція затримала двох злочинців, які пограбували 96-річного ветерана Другої світової війни

Двоє невідомих осіб проникли у будинок та напали на літнього чоловіка

Двом злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі

25 січня за підозрою у вчиненні розбійного нападу працівники поліції затримали жителів Кропивницької області. Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Чоловік та жінка у масках увірвались до будинку пенсіонера та, застосувавши силу, заволоділи його грошовими коштами у сумі 6 000 гривень та мобільним телефоном.

Злочин було вчинено 3 січня. На спецлінію «102» Тульчинського районного відділу поліції наступного дня подзвонив племінник потерпілого та повідомив що близько 18:00 двоє невідомих осіб проникли у будинок, що знаходиться у селі Шура-Копіївська та напали на літнього чоловіка.

Фото: Нацполіція Вінниці

Зі слів потерпілого дідуся, один з нападників кинув його на підлогу, душив та вимагав гроші. Зловмисники залякали безпомічного літнього чоловіка, який пересувався на милицях, тож він сказав, де лежать усі його заощадження. Забравши гроші та телефон, нападники втекли.

25 січня поліцейські управління карного розшуку спільно з Тульчинськими поліцейськими в ході проведення розшукових заходів у м. Кропивницькому затримали підозрюваних. Затримані – мешканці Кропивницької області віком 20 та 26 років.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру. Слідством готуються матеріали для оголошення про підозру його спільниці та обрання обом зловмисникам міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний з проникненням у житло). За таке правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Одещині за умисне вбивство зловмисник відбуватиме у в'язниці 11 років.