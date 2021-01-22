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    Напад на журналістів у центрі Києва: названі імена потерпілих

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    На журналістів напали шестеро невідомих - Напад на журналістів у центрі Києва: названі імена потерпілих
    На журналістів напали шестеро невідомих
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Двоє потерпілих написали заяви до поліції

    У четвер, 21 січня, на столичному Печерську сталася бійка за участю журналістів Радіо Свобода. Інцидент стався на вулиці Євгена Коновальця поруч із Київським університетом культури і мистецтв.

    Як повідомляє «Страна» з поглинання на свої джерела у МВС, журналісти Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, Денис Тимошенко і продюсер Олександр Демченко йшла по вулиці Коновальця, де на них напали близько шести чоловік і жорстоко побили.

    Журналісти стверджують, що їх били руками і ногами по голові і тулубу. Потерпілі викликали «швидку», їх відвезли в обласну лікарню. У них діагностували забої, підозрюють і закриті черепно-мозкові травми.

    За інформацією «Страни», на даний момент із заявами про вчинення правопорушення в поліцію звернулися Тимошенко і Демченко. Вони заявляють, що з професійною журналістською діяльністю побиття ніяк не пов'язано, а інцидент стався на побутовому ґрунті.

    Як повідомлялося, за фактом даної події поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

    У грудні 2020 року біля станції метро «Видубичі» у Києві чоловік намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях.

    За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал бійка напад журналіст
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