Напад на журналістів у центрі Києва: названі імена потерпілих

Двоє потерпілих написали заяви до поліції

У четвер, 21 січня, на столичному Печерську сталася бійка за участю журналістів Радіо Свобода. Інцидент стався на вулиці Євгена Коновальця поруч із Київським університетом культури і мистецтв.

Як повідомляє «Страна» з поглинання на свої джерела у МВС, журналісти Радіо Свобода Мар'ян Кушнір, Денис Тимошенко і продюсер Олександр Демченко йшла по вулиці Коновальця, де на них напали близько шести чоловік і жорстоко побили.

Журналісти стверджують, що їх били руками і ногами по голові і тулубу. Потерпілі викликали «швидку», їх відвезли в обласну лікарню. У них діагностували забої, підозрюють і закриті черепно-мозкові травми.

За інформацією «Страни», на даний момент із заявами про вчинення правопорушення в поліцію звернулися Тимошенко і Демченко. Вони заявляють, що з професійною журналістською діяльністю побиття ніяк не пов'язано, а інцидент стався на побутовому ґрунті.

Як повідомлялося, за фактом даної події поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

У грудні 2020 року біля станції метро «Видубичі» у Києві чоловік намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження.