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    Політика

    У Рівному невідомі скоїли напад на офіс партії «Європейська Солідарність»

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    <p>Зміни невідворотні. І боягузливі напади це не змінять</p> - У Рівному невідомі скоїли напад на офіс партії «Європейська Солідарність»

    Зміни невідворотні. І боягузливі напади це не змінять

    Фото Рівненського партійного осередку у Facebook

    У партійному осередку це пов’язують із боротьбою проти незаконних добудов

    Офіс партії «Європейської Солідарності» у Рівному пошкодили невідомі, розбивши вікно. Про це повідомляє Рівненська партійна організація у Facebook. Партійці пов’язують цей напад із принциповою позицією депутатів від «ЄС» щодо незаконних добудов у місті.

    «Принциповість не зупиниш каменюкою. Тільки-но депутати Рівненської міської ради від «Європейської Солідарності» висловили категоричну позицію і взялися за впорядкування ситуації з незаконними добудовами – і ось маємо реакцію», – пишуть партійці.

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    У Рівному невідомі скоїли напад на офіс партії «Європейська Солідарність»
    У Рівному невідомі скоїли напад на офіс партії «Європейська Солідарність»
    У Рівному невідомі скоїли напад на офіс партії «Європейська Солідарність»
    Фото Рівненського партійного осередку у Facebook

    «Так зараз виглядає вітрина міського офісу «Європейської Солідарності». Ми не знаємо зараз, що саме сталося і хто це зробив. З’ясовувати це буде поліція. Але причинно-наслідковий зв’язок дуже очевидний: останні два дні напружена ситуація з демонтажем незаконно зведеної добудови на одній з центральних вулиць міста. Депутати Рівнеради від «Європейської Солідарності» не стояли осторонь цього беззаконня і активно долучилися до того, щоб добудова, яка зроблена без будь-яких дозволів та документів, була демонтована. Маємо всі підстави пов’язувати цей процес і як його наслідок (імовірно, лише перше попередження) – розбитий офіс», – припускають у парторганізації.

    «Але це не зупинить нашу принципову позицію – міського голови та депутатів Рівнеради від «Європейської Солідарності». Все, що будується на землі рівненської громади, – має бути законним, прозоро і чесно оформленим та узгодженим з усіма відповідними органами влади. Зміни невідворотні. І боягузливі напади це не змінять», – наголошують у «Європейській Солідарності».

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    Теги: Європейська солідарність партії напад День Соборності поліція
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