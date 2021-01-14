Напад невідомих на потяги метро: поліція відкрила справу, а підземка рахує збитки
Невідомі закидали потяги метро камінням
У київському метро продовжують ремонтувати потяги після нападу хуліганів.
Невідомих хуліганів поки не знайшли.
Як розповіла в коментарі 44.ua радник керівника метрополітену Наталка Макогон, зараз у потягах замінюють пошкоджені вікна і підраховують суму збитків. А поліція продовжує займатися пошуком людей, які можуть бути причетні до хуліганських дій.
«Ми забезпечуємо повністю графік руху, а поліція розслідує даний випадок. Заміну вікон ми проводимо власними силами на наших виробничих потужностях. Частину з них вже замінили», – сказала Макогон.
Я повідомили сайту «Сьогодні» в поліції Києва, за фактом нападу на потяги відкрито кримінальне провадження.
«Поки нікого з нападників не вдалося затримати. Напад було скоєно на перегоні між станціями, і там, швидше за все, нема камер відеоспостереження. В результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав, тільки вікна вагонів. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 – хуліганство або грубе порушення громадського порядку. Всі зібрані матеріали передано в поліцію Дніпровського району. Там проводитимуть розслідування», – розповіли правоохоронці.
Якщо зловмисників упіймають, їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років за ґратами.
Як повідомлялося, 12 січня хулігани пошкодили вікна у чотирьох потягах київського метро. Інцидент трапився з 19:00 до 19:30 між станціями «Дарниця» та «Чернігівська».