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    Напад невідомих на потяги метро: поліція відкрила справу, а підземка рахує збитки

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    Внаслідок нападу невідомих у потягах розбиті вікна - Напад невідомих на потяги метро: поліція відкрила справу, а підземка рахує збитки
    Внаслідок нападу невідомих у потягах розбиті вікна
    Фото: Київ оперативний

    Невідомі закидали потяги метро камінням

    У київському метро продовжують ремонтувати потяги після нападу хуліганів.

    Невідомих хуліганів поки не знайшли.

    Як розповіла в коментарі 44.ua радник керівника метрополітену Наталка Макогон, зараз у потягах замінюють пошкоджені вікна і підраховують суму збитків. А поліція продовжує займатися пошуком людей, які можуть бути причетні до хуліганських дій.

    «Ми забезпечуємо повністю графік руху, а поліція розслідує даний випадок. Заміну вікон ми проводимо власними силами на наших виробничих потужностях. Частину з них вже замінили», – сказала Макогон.

    Я повідомили сайту «Сьогодні» в поліції Києва, за фактом нападу на потяги відкрито кримінальне провадження.

    «Поки нікого з нападників не вдалося затримати. Напад було скоєно на перегоні між станціями, і там, швидше за все, нема камер відеоспостереження. В результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав, тільки вікна вагонів. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 – хуліганство або грубе порушення громадського порядку. Всі зібрані матеріали передано в поліцію Дніпровського району. Там проводитимуть розслідування», – розповіли правоохоронці.

    Якщо зловмисників упіймають, їм загрожує позбавлення волі від трьох до семи років за ґратами.

    Як повідомлялося, 12 січня хулігани пошкодили вікна у чотирьох потягах київського метро. Інцидент трапився з 19:00 до 19:30 між станціями «Дарниця» та «Чернігівська».

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал метро напад
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