На Одещині за умисне вбивство зловмисник відбуватиме у в'язниці 11 років

Вбивця завдав потерпілому 25 ударів по тілу

Подія сталася у занедбаній будівлі спортивної зали у вересні минулого року, де мешкали і небіжчик, і його вбивця. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Як зазначається, тіло померлого виявив місцевий мешканець і повідомив про це поліцейським. Зловмисник був затриманий неподалік від місця злочину.

У ході проведення досудового слідства було встановлено, що 44-річний чоловік у стані сп’яніння на ґрунті давніх образ завдав товаришу двадцять п’ять ударів викруткою по тілу.

Фото: Нацполіція Одеси

У результаті проникаючих пошкоджень грудної клітки, живота, шиї, лівої легені, серця та брижі товстої кишки, що супроводжувались значною кровотечею, настала смерть потерпілого. За висновком судово-психіатричної експертизи, фігурант був здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Розслідуване у повному обсязі кримінальне провадження разом з обвинувальним актом було скеровано до суду, який визнав громадянина винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, і призначив йому вищевказане покарання.

Нагадаємо, що на Одещині вбили жінку та тіло викинули в яму.