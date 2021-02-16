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    Вінницька прокуратура має намір відсудити для Липовецької громади 2,6 гектара землі

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    Прокуратура скерувала позовні заяви про визнання незаконними наказів ГУ Держгеокадастру в області&nbsp; - Вінницька прокуратура має намір відсудити для Липовецької громади 2,6 гектара землі
    Прокуратура скерувала позовні заяви про визнання незаконними наказів ГУ Держгеокадастру в області 
    фото: з відкритих джерел

    Двоє осіб двічі скористались своїм правом на отримання земельних ділянок

    Немирівська місцева прокуратура виявлено порушення вимог Земельного кодексу України на території Липовецької громади.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

    Так, за даними прокуратури, двом особам повторно надали у приватну власність ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,6 га та вартістю 325 тисяч гривень.

    Встановлено, що раніше ці люди вже реалізували своє право на отримання у власність землі.

    Тому прокуратура скерувала до Липовецького райсуду позовні заяви про визнання незаконними наказів ГУ Держгеокадастру в області та повернення земельних ділянок у власність громади.

    Із 1 липня 2021 року фізичні особи - громадяни України зможуть купувати право власності на землю для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, землю для ведення особистого селянського господарства, а також земельні частки (паї) в розмірі до 100 га.

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    Теги: прокуратура земля Вінниця
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