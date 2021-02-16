Вінницька прокуратура має намір відсудити для Липовецької громади 2,6 гектара землі

Прокуратура скерувала позовні заяви про визнання незаконними наказів ГУ Держгеокадастру в області

Двоє осіб двічі скористались своїм правом на отримання земельних ділянок

Немирівська місцева прокуратура виявлено порушення вимог Земельного кодексу України на території Липовецької громади.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Так, за даними прокуратури, двом особам повторно надали у приватну власність ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 2,6 га та вартістю 325 тисяч гривень.

Встановлено, що раніше ці люди вже реалізували своє право на отримання у власність землі.

Тому прокуратура скерувала до Липовецького райсуду позовні заяви про визнання незаконними наказів ГУ Держгеокадастру в області та повернення земельних ділянок у власність громади.