Вінницька прокуратура має намір відсудити для Липовецької громади 2,6 гектара землі
Двоє осіб двічі скористались своїм правом на отримання земельних ділянок
Немирівська місцева прокуратура виявлено порушення вимог Земельного кодексу України на території Липовецької громади.
Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Так, за даними прокуратури, двом особам повторно надали у приватну власність ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею
Встановлено, що раніше ці люди вже реалізували своє право на отримання у власність землі.
Тому прокуратура скерувала до Липовецького райсуду позовні заяви про визнання незаконними наказів ГУ Держгеокадастру в області та повернення земельних ділянок у власність громади.
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