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    Новини

    РФ розмістила у Чорному морі п’ять кораблів: скільки «Калібрів» вони можуть випустити

    Росія може завдавати ракетних ударів із акваторії Чорного моря по всій території України - РФ розмістила у Чорному морі п’ять кораблів: скільки «Калібрів» вони можуть випустити
    Росія може завдавати ракетних ударів із акваторії Чорного моря по всій території України
    фото з відкритих джерел

    Загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається

    В акваторії Чорного моря Росія утримує п’ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Олександр Мотузяник.

    «Противник блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря і тримає в акваторії п'ять кораблів із можливим сумарним залпом до 34 крилатих ракет морського базування типу «Калібр», – сказав він.

    За словами Мотузяника, загроза завдання ракетних ударів із акваторії Чорного моря для України зберігається. Він також повідомив, що Росія розгортає додаткові сили ППО в окупованому Криму.

    «Російський агресор нарощує систему ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка та Роздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300», – сказав він.

    Нагадаємо, станом на 4 червня, як повідомляв президент України Володимир Зеленський, російські війська від початку повномасштабного вторгнення запустили по Україні 2503 ракети.

    5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок ворожого удару постраждала залізнична інфраструктура. Також відомо, що одна людина отримала поранення.

    У «Енергоатомі» заявили, що російська крилата ракета, схожа на ракету типу «Калібр», пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією. У компанії наголосили, що навіть найменший уламок ракети, який може потрапити у працюючий енергоблок, може спричинити ядерну катастрофу та витік радіації.

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    Теги: росія окупанти Чорне море війна Україна ракета окупація #stoprussia
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    РФ розмістила у Чорному морі п’ять кораблів: скільки «Калібрів» вони можуть випустити