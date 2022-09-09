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Проспект Івасюка замість Героїв Сталінграда. Столиця перейменувала десятки вулиць (список)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Проспект Івасюка замість Героїв Сталінграда. Столиця перейменувала десятки вулиць (список)
фото з відкритих джерел

Загалом нові назви отримали ще 38 вулиць Києва

Київська міська рада на засіданні змінила назви ще 38 вулиць і двох площ у столиці. Проспект Героїв Сталінграда тепер називається «проспект Володимира Івасюка». Про це повідомила депутатка міськради Ксенія Семенова у Telegram.

Окрім вулиць Волгоградської та Московської, про які повідомлялось раніше, нові назви отримали такі об'єкти:

  • проспект Героїв Сталінграда – проспект Володимира Івасюка;
  • проспект Мінський – проспект Литовський;
  • площа Героїв Великої Вітчизняної  – Наводницька площа;
  • вулиця Цілинна – вулиця Португальська;
  • провулок П’ятигорський – провулок Альпійський;
  • провулок Генерала Доватора – провулок Дубовий;
  • провулок Майкопський – провулок Старобільський;
  • вулиця Іртишська – вулиця Тетерівська;
  • вулиця Кайсарова – вулиця Холодноярська;
  • вулиця Декабристів – вулиця Братства тарасівців;
  • вулиця Лермонтова – вулиця Вітовецька;
  • провулок Лермонтова 1-ий – провулок Вітовецький;
  • провулок Лермонтова 2-ий – провулок Баштанський;
  • провулок Лермонтова 3-ий – провулок Козаровицький;
  • провулок Лермонтова 4-ий – провулок Болградський;
  • провулок Валентини Терешкової – провулок Христини Алчевської;
  • вулиця Сормовська – вулиця Ісмаїла Гаспринського;
  • вулиця Пожарського – вулиця Мелетія Смотрицького;
  • вулиця Петра Запорожця – вулиця Інтернаціонального Легіону;
  • вулиця Кузбаська – вулиця Латвійська;
  • площа Волгоградська – площа Конотопської битви;
  • вулиця Попудренка – вулиця Гетьмана Павла Полуботка;
  • вулиця Мурманська – вулиця Академіка Кухаря;
  • провулок Бурденка – провулок Могилів-Подільський;
  • вулиця Олександра Бестужева – вулиця Гамалаївська;
  • вулиця Маршака – вулиця Йосипа Маршака;
  • провулок Маршака – провулок Комерційний;
  • провулок Маршака 2-й – провулок Сім’ї Тарасевичів;
  • провулок Маршака 3-й – провулок Ювелірний;
  • вулиця Семашка – вулиця Мирослава Поповича;
  • вулиця Академіка Кржижановського – вулиця Омеляна Пріцака;
  • вулиця Ватутіна – вулиця Територіальної оборони;
  • вулиця Федосєєва – вулиця Архітектора Вишневського;
  • провулок Донський – провулок Караїмський;
  • вулиця Новомічурінська – вулиця Князів Ґедиміновичів;
  • провулок Радищева – провулок Юрія Матущака;
  • вулиця Радгосп «Совки» – вулиця Пронівська;
  • вулиця Іскрівська – вулиця Джохара Дудаєва;
  • вулиця Грозненська – вулиця Ічкерська;
  • провулок Бабушкіна – провулок Сеньківський.
Проспект Івасюка замість Героїв Сталінграда. Столиця перейменувала десятки вулиць (список) фото 1

Нагадаємо, у комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування відбулися суперечки з приводу перейменування вулиці Московської у Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.

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Теги: декомунізація вулиця Київ

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