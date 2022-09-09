Проспект Івасюка замість Героїв Сталінграда. Столиця перейменувала десятки вулиць (список)

Загалом нові назви отримали ще 38 вулиць Києва

Київська міська рада на засіданні змінила назви ще 38 вулиць і двох площ у столиці. Проспект Героїв Сталінграда тепер називається «проспект Володимира Івасюка». Про це повідомила депутатка міськради Ксенія Семенова у Telegram.

Окрім вулиць Волгоградської та Московської, про які повідомлялось раніше, нові назви отримали такі об'єкти:

проспект Героїв Сталінграда – проспект Володимира Івасюка;

проспект Мінський – проспект Литовський;

площа Героїв Великої Вітчизняної – Наводницька площа;

вулиця Цілинна – вулиця Португальська;

провулок П’ятигорський – провулок Альпійський;

провулок Генерала Доватора – провулок Дубовий;

провулок Майкопський – провулок Старобільський;

вулиця Іртишська – вулиця Тетерівська;

вулиця Кайсарова – вулиця Холодноярська;

вулиця Декабристів – вулиця Братства тарасівців;

вулиця Лермонтова – вулиця Вітовецька;

провулок Лермонтова 1-ий – провулок Вітовецький;

провулок Лермонтова 2-ий – провулок Баштанський;

провулок Лермонтова 3-ий – провулок Козаровицький;

провулок Лермонтова 4-ий – провулок Болградський;

провулок Валентини Терешкової – провулок Христини Алчевської;

вулиця Сормовська – вулиця Ісмаїла Гаспринського;

вулиця Пожарського – вулиця Мелетія Смотрицького;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Інтернаціонального Легіону;

вулиця Кузбаська – вулиця Латвійська;

площа Волгоградська – площа Конотопської битви;

вулиця Попудренка – вулиця Гетьмана Павла Полуботка;

вулиця Мурманська – вулиця Академіка Кухаря;

провулок Бурденка – провулок Могилів-Подільський;

вулиця Олександра Бестужева – вулиця Гамалаївська;

вулиця Маршака – вулиця Йосипа Маршака;

провулок Маршака – провулок Комерційний;

провулок Маршака 2-й – провулок Сім’ї Тарасевичів;

провулок Маршака 3-й – провулок Ювелірний;

вулиця Семашка – вулиця Мирослава Поповича;

вулиця Академіка Кржижановського – вулиця Омеляна Пріцака;

вулиця Ватутіна – вулиця Територіальної оборони;

вулиця Федосєєва – вулиця Архітектора Вишневського;

провулок Донський – провулок Караїмський;

вулиця Новомічурінська – вулиця Князів Ґедиміновичів;

провулок Радищева – провулок Юрія Матущака;

вулиця Радгосп «Совки» – вулиця Пронівська;

вулиця Іскрівська – вулиця Джохара Дудаєва;

вулиця Грозненська – вулиця Ічкерська;

провулок Бабушкіна – провулок Сеньківський.

Нагадаємо, у комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування відбулися суперечки з приводу перейменування вулиці Московської у Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.