Довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал

У столиці не буде топоніма на честь ворожого міста

Під час голосування було вибрано нове найменування: «Князів Острозьких»

У комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування сьогодні відбулися суперечки з приводу перейменування вулиці Московської у Печерському районі на вулицю Князів Острозьких. Про це повідомив голова експертної топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров у Facebook. Утім, після скандалу перейменування таки затвердили.

Депутат Київради Тарас Козак написав: «Дотиснули! Вулиці Московської в Києві більше немає! Незважаючи на хворі амбіції деяких колег з Київської міської ради, які хотіли заблокувати та перенести питання зміни, Київрада стерла на карті нашого міста назву Московська та назвала цю вулицю іменем Князів Острозьких!».

Однак починалося все так. Олександр Алфьоров перед цим повідомив, що «сталась одна з найбільших світоглядних державницьких трагедій України».

«В Києві і далі буде вулиця Московська. Її не перейменують на «Князів Острозьких», – написав він.

За перейменування Московської у застосунку «Київ Цифровий», проголосувало понад 29 тис. людей. З них понад 10 тис. вибрали перейменування на честь князів Острозьких. Однак перша заступниця голови комісії Дінара Габібуллаєва від фракції «Європейської солідарності» запропонувала перейменувати вулицю Московську на «Європейського Союзу».

Як написала депутатка Київської міськради Ксенія Семенова, голосування було в « Києві Цифровому», бо так людину можна верифікувати однозначно.

«Сьогодні проєкт рішення про перейменування розглядала комісія культури. І тут раптово депутатка ЄС приносить 10 тис. зібраних паперових підписів за перейменування Московської на вулицю ЄС. Ну тобто вулицю Європейського Союзу. Типу, а ми не встигли подати, коли було треба. І не голосували в КЦ. Тому у нас ще деякий час у центрі буде вулиця Московська», – повідомила Семенова.

Також Семенова повідомила, що їй відомо про шантаж нардепів. Буцімто «ЄС» тисне на колег, щоб підтримали їхню пропозицію.

Голосування відбулося 8 вересня, у день 507 річниці перемоги князя Костянтина Острозького в битві проти московського війська під Оршею.

Голова топонімічної комісії заявив, що назва «Європейського Союзу» суперечить нормам.

«У нас нема вулиці Литовської Республіки чи Королівства Бельгія – є Литовська і, сподіваюся, буде Бельгійська. Вулиця на честь Європейської солідарності має називатись «Європейською». Відповідно, має бути прив‘язаною до історичної Європейської площі. Дуже ницо, бридко та огидно коли ситуативні амбіції політсили ламають під співзвучність назви своєї партії історичний ландшафт тисячолітнього Києва», – написав Алфьоров.

Урешті голосування за перейменування вулиці було відкладено.

Згодом депутат від «Євросолідарності», колишній керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook написав, що «вулиці Московській в Києві не місце».

«В річницю битви під Оршею перейменування вулиці Московської на Князів Острозьких більш, ніж доречне. А вулиця Європейського Союзу в столиці – добра ідея як знак поваги до союзників, і має бути реалізована з іншим топонімом Києва», – вважає він.

Втім, у коментарях депутату вже заперечили, що саме через позицію їхньої партії перейменування не відбулося.

На це В’ятрович відповів: вважає виродження політичних партій першопричиною руйнування парламентаризму в Україні. Як можна зрозуміти із допису, із позицією своїх колег по партії він незгодний

«Це що в пості – кричущий приклад виродження», – відреагував нардеп.

Врешті після скандалів і звинувачень, депутати все ж дійшли згоди в питанні і Московську вулицю таки перейменували на Князів Острозьких.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві було перейменовано сотню вулиць: повний перелік.