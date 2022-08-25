У Києві перейменовано сотню вулиць: повний перелік

Потрібна згода від родичів тих, на честь кого хочуть назвати вулиці

Київська міська рада 25 серпня перейменувала 102 столичних топоніми, зокрема перейменувала проспект Володимира Маяковського на Троєщині на проспект Червоної Калини. Про це повідомив член комісії з питань найменувань при Київському міському голові Павло Островський.

За його словами, це лише перший пакет перейменувань після рейтингового голосування, а надалі на міськраду чекає голосування за пакети рішень, де, зокрема, потрібна згода від родичів тих, на честь кого хочуть назвати вулиці.

«Дякую всім, хто підтримував ці перейменування, агітував за них, відстоював необхідність очищення Києва від імперських назв. Дякую депутатам Київради, які підтримали ці перейменування і відправили назви, нав'язані імперськими режимами на смітник історії. Попереду ще цікавіші і відповідальніші рішення», - написав Островський.

Голосіївський район

вул. Байкальська – вул. Мелітопольська

вул. Балакірева – вул. Івана Підкови

вул. Єнісейська – вул. Бузька

вул. Камишинська – вул. Покільська

вул. Маршала Конєва – вул. Самійла Кішки

вул. Маршала Якубовського – вул. Героїв Маріуполя

вул. Плещеєва – вул. Ходосівська

вул. Римського-Корсакова – вул. Римська

вул. Волзька та пров. Волзький – вул. Гайдамацька та пров. Гайдамацький

вул. Псковська та пров. Псковський – вул. Почаївська та пров. Почаївський

вул. Тихорецька та пров. Тихорецький – вул. та пров. Семена Палія

вул. Уральська та пров. Уральський – вул. Чумацька та пров. Чумацький

пров. Кіровоградський – пров. Кропивницький

пров. Маршала Говорова – пров. Камінь-Каширський

пров. Серпуховський – пров. Свалявський

пров. Столєтова – пров. Галшки Гулевичівни

пров. Тихвінський – пров. Тиврівський

пров. Тобольський – пров. Слуцький

пров. Тульський – пров. Супійський

пров. Холмогорський – пров. Ольвійський

Дарницький район

вул. Россошанська – вул. Отамана Зеленого

пров. Славгородський – пров. Тростянецький

пров. Чехова 1-ий – пров. Отаманський

пров. Чехова 2-ий – пров. Березівський

Деснянський район

вул. Кисловодська – вул. Миргородська

вул. Мічуріна – вул. Ягеллонська

вул. Натана Рибака – вул. Святодухівська

вул. Нахімова – вул. Квартальна

вул. Сєдова – вул. Чорторийська

пров. Кантемирівський – пров. Корецький

пров. Кисловодський – пров. Моршинський

пров. Кузбаський – пров. Токмацький

пров. Магнітогорський – пров. Херсонський

просп. Володимира Маяковського – просп. Червоної Калини

Дніпровський район

вул. Валентина Сєрова – вул. Сірожупанників

вул. Волховська – вул. Енергодарська

вул. Генерала Жмаченка – вул. Князя Романа Мстиславича

вул. Двінська – вул. Дністерська

вул. Івана Сергієнка – вул. Пластова

вул. Калачівська – вул. Слобожанська

вул. Лобачевського – вул. Княгині Інгігерди

вул. Таганрозька – вул. Князя Любарта

пров. Астраханський – пров. Князя Ярополка Святославича

пров. Волховський – пров. Томаківський

пров. Карельський – пров. Фінський

пров. Таганрозький – пров. Скадовський

Оболонський район

вул. Кемеровська – вул. Гетьмана Данили Апостола

вул. Маршала Малиновського – вул. Героїв полку "Азов"

вул. Мічуріна – вул. Микільсько-Хутірська

пл. Тульська – пл. Героїв УПА

Печерський район

вул. Тимірязєвська та пров. Тимірязєвський – вул. Садово-Ботанічна та пров. Садово-Ботанічний

пров. Добролюбова – пров. Паризький

тупик Тверський – тупик Фортечний

Подільський район

вул. Вітчизняна – вул. Опільська

вул. Водників – вул. Свитязька

вул. Кареловська – вул. Луки Долинського

вул. Лодигіна – вул. Тараса Трясила

вул. Осиповського – вул. Байди-Вишневецького

пров. Лодигіна – пров. Дендрологічний

вул. Ростовська – вул. Луцька

пров. Тагільський – пров. Бойківський

пров. Цимлянський – пров. Ромський

вул. Червонопільська – вул. Перемишльська

вул. Яблочкова – вул. Гетьмана Павла Бута

Святошинський район

вул. Бударіна – вул. Українського відродження

пров. Жовтневий – пров. Сиванівський

вул. Маршала Бірюзова – вул. Вербівська

вул. Москворецька – вул. Збруцька

вул. Генерала Пухова – вул. Князя Всеволода Ярославича

вул. Івана Улітіна – вул. Улицька

Солом’янський район

вул. Агітаторська – вул. Видова

вул. Академіка Каблукова – вул. Віталія Скакуна

вул. Бориса Гаріна – вул. Дачна

вул. Брянська – вул. Богодухівська

вул. Героїв війни – вул. Українських повстанців

вул. Глінки – вул. Максима Березовського

вул. Дежнєва – вул. Миколи Миклухи-Маклая

вул. Карла Маркса – вул. Гуцульська

вул. Мічуріна – вул. Морських піхотинців

вул. Можайська – вул. Сім’ї Житецьких

вул. Новгородська – вул. Новгород-Сіверська

вул. Пітерська – вул. Лондонська

вул. Ползунова – вул. Січеславська

вул. Радищева – вул. Волноваська

вул. Саврасова – вул. Костопалівська

вул. Світлогірська – вул. Світлодарська

вул. Смоленська – вул. Сім’ї Бродських

пров. Виборзький – пров. Попаснянський

пров. Дежнєва – пров. Сіверсько-Донецький

пров. Червоний – пров. Князя Володимира Ольґердовича

Шевченківський район

вул. Гончарова – вул. Брюссельська

вул. Орловська – вул. Олешківська

вул. Ставропольська та пров. Ставропольський – вул. Вовчогірська та пров. Вовчогірський

вул. Уссурійська та пров. Уссурійський – вул. Зеленого Клину та пров. Зеленого Клину

пров. Шишкінський – пров. Іллі Рєпіна

Нагадаємо, влада Одеси декомунізувала залізничний вокзал