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Удова Дудаєва емоційно прокоментувала перейменування вулиці в Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удова Дудаєва емоційно прокоментувала перейменування вулиці в Києві
Алла Дудаєва: «Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне»
фото з відкритих джерел

У Києві з’явиться вулиця на честь Джахара Дудаєва

Удова першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва Алла звернулася до влади Києва. Дудаєва подякувала особисто меру столиці Віталію Кличку, що відтепер одна із вулиць Кива носитиме ім’я її чоловіка.

«Відтепер у столиці України Києві з'явиться вулиця імені першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Особливу вдячність за це рішення хочу висловити меру Києва Віталію Кличко та депутатам Київської міської ради.

Впевнена, що зовсім скоро Україна та Чеченська Республіка Ічкерія святкуватимуть разом перемогу над Російською імперією. Я не сумніваюся в перемозі наших свободолюбивих і героїчних народів. Джохар вірив у цю перемогу», – написала Дудаєва у Facebook.

Раніше у своєму зверненні зі словами підтримки до України, українців та президента Володимира Зеленського, які борються з російськими окупантами, Дудаєва процитувала свого чоловіка. «Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. І ми всі чекаємо на цей момент і сподіваємося. Ми віримо в те, що народ України переможе. Тому що весь світ вам допомагає, захоплюється мужністю президента Зеленського та мужністю українського народу, який витримав важкий перший удар і зараз б'є російську імперію за всіма напрямками», – зазначила Дудаєва.

Нагадаємо, у Києві перейменовано десятки вулиць: одна з них носитиме ім'я Романа Ратушного. Активіст загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Також довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал, однак її назву все ж змінили.

Нагадаємо, минулого засідання, наприкінці серпня, Київрада перейменувала 95 київських вулиць, площ та провулків.

Теги: Чечня вулиця Київ

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