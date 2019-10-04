Якість питної води у Вінниці погіршилася



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Більшість населення Вінниці забезпечене централізованим водопостачанням. Для цих потреб використовується вода найбільшої водної артерії – річки Південний Буг

За 8 місяців поточного року 17% досліджених проб з мережі не відповідали санітарним вимогам по мікробіологічним показникам (були виявлені загальні коліформи та встановлена невідповідність по загальному мікробному числу). Для порівняння, у 2018 році відсоток невідповідних проб становив 4,4%, у 2017 – 2,6%, у 2016 – 7,3%. За результатами хімічного аналізу води 3% проб не відповідали санітарним вимогам (по каламутності та вмісту заліза). У 2018 році – 13,5%, у 2017 – 4,3%, у 2016 – 1,9%.

Про це інформує пресслужба Вінницького міського управління Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Невідповідність якості води реєструвалась у травні - в період підготовки до відкриття пришкільних таборів; у липні - в період підготовки до роботи дошкільних навчальних закладів; у серпні – в період підготовки загальноосвітніх закладів до нового навчального року.

В зв’язку з викладеним, на адресу директора департаменту освіти міської ради було направлено 3 листи з рекомендаціями щодо необхідності проведення інтенсивного промивання внутрішніх мереж та організації повторних лабораторних досліджень. Після вжитих заходів якість води відповідала санітарним вимогам.

На території міста також експлуатуються криниці громадського користування, яких, за даними департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, нараховується 617.

Результати лабораторних досліджень за 8 місяців поточного року показали, що 58,3% проб питної води з криниць не відповідали санітарним вимогам по мікробіологічним показникам - виявлені загальні коліформи та кишкова паличка (у 2018 році – 47,9%, у 2017 році – 48,3%, у 2016 – 79%). По санітарно-хімічним показникам 73% досліджених проб не відповідали санітарним вимогам по вмісту нітратів та хлоридів (у 2018 році – 54,5% проб, у 2017 – 56,8%, у 2016 – 81,5%).

В зв’язку з невідповідністю якості питної води, на адресу директора департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради було направлено 13 листів про необхідність проведення очистки та дезінфекції 183 громадських криниць. Також, на адресу Голови Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці було підготовлено 13 листів з метою інформування квартальних комітетів та населення міста про якість води в громадських криницях.

Питна вода, яка не відповідає нормативним показникам, негативно впливає на організм людини.

Так, підвищений вміст нітратів може викликати водно-нітратну метгемоглобінемію, яка полягає у кисневому голодуванні тканини. Особливо чутливий до перевищення вмісту нітратів організм дітей віком до 3-х років. Гостре нітратне отруєння у дітей в 7-8% випадків закінчується смертю.

Наявність у воді кишкової палички або бактерій групи кишкової палички може викликати гастроентероколіт, основними симптомами якого є біль у животі, нудота, блювота, підвищена температура тіла, пронос, слабкість.

З метою попередження виникнення вищезазначених захворювань, Внницьке міське управління рекомендує: