Журналісти розповіли історію порятунку коней з Київщини, яких рашисти хотіли спалити живцем
Шістьом тваринам вдалося втекти та вижити під час атаки на передмістя Києва, а 13 коней загинули
На Вінниччині волонтери прихистили коней із передмістя Києва, які врятувалися із палаючої стайні. Коней живцем намагалися спалити російські військові, повідомляє «Суспільне».
У стайню “Horse Time”, що за 20 кілометрів від Києва влучив російський снаряд. Відомо, що 13 коней згоріли живцем.
Шістьом тваринам вдалося врятуватися.Коні прибігли на ферму в сусідньому селі. Місцеві мешканці одразу почали шукати волонтерів, які згодилися б прихистити коней.
Тварин вирішили евакуювати у Вінницьку область. Там тваринами зараз займається Яна Віднічук.
«Мені зателефонували й сказали, що стайні немає. Вона згоріла. Я цих коней знала. Для мене це було дуже боляче», − сказала Віднічук.
Зараз вона опікується конями-переселенцями. Окрім постраждалих від війни тварин, Віднічук піклується також і про власних тварин.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток.
Дніпро – не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає.