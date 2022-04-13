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    Журналісти розповіли історію порятунку коней з Київщини, яких рашисти хотіли спалити живцем

    Вінничанка піклується про коней-переселенців із Київщини - Журналісти розповіли історію порятунку коней з Київщини, яких рашисти хотіли спалити живцем
    Вінничанка піклується про коней-переселенців із Київщини
    фото: Суспільне

    Шістьом тваринам вдалося втекти та вижити під час атаки на передмістя Києва, а 13 коней загинули

    На Вінниччині волонтери прихистили коней із передмістя Києва, які врятувалися із палаючої стайні. Коней живцем намагалися спалити російські військові, повідомляє «Суспільне».

    У стайню “Horse Time”, що за 20 кілометрів від Києва влучив російський снаряд. Відомо, що 13 коней згоріли живцем.

    Шістьом тваринам вдалося врятуватися.Коні прибігли на ферму в сусідньому селі. Місцеві мешканці одразу почали шукати волонтерів, які згодилися б прихистити коней.

    Тварин вирішили евакуювати у Вінницьку область. Там тваринами зараз займається Яна Віднічук.

    «Мені зателефонували й сказали, що стайні немає. Вона згоріла. Я цих коней знала. Для мене це було дуже боляче», − сказала Віднічук.

    Зараз вона опікується конями-переселенцями. Окрім постраждалих від війни тварин, Віднічук піклується також і про власних тварин.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що тварини з харківського екопарку знайшли тимчасовий прихисток.

    Дніпро – не кінцевий пункт для звірів, адже належних умов утримання в місті для всіх їх немає.


    Теги: війна тварини Вінниччина
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    Журналісти розповіли історію порятунку коней з Київщини, яких рашисти хотіли спалити живцем