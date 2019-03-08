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    Відео

    Вінничанка Оля Полякова подарувала жінкам новий кліп

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    Вінничанка Оля Полякова подарувала жінкам новий кліп

    Шанувальники у коментарях до відеокліпу натякнули, що саме Полякову треба було відправити на Євробачення

    Українська поп-діва Оля Полякова презентувала до 8 березня кліп на пісню «Лед тронулся».

    Режисером кліпу став топовий кліпмейкер Алан Бадоєв. Сама Оля Полякова нову роботу назвала сімейно-спортивною драмою з елементами екшну.

    До речі, це друга спільна відеоробота Полякової і Бадоєва. «Зірку» представлено в образі фігуристки.

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    У коментарях прихильники Полякової зазначають, що саме Олю потрібно було «делегувати» на Євробачення. З її енергетикою чоловіча аудиторія Європи гарантовано голосувала б за Україну.   

    Джерело: naparise.com

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