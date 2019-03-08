Не дайте знову себе обдурити, - Кравчук оригінально привітав з 8 березня



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Перший Президент Леонід Кравчук привітав жінок з Міжнародним днем Фото: Радіо Свобода

Перший президент незалежної України привітав жінок з Міжнародним днем

Перший Президент незалежної України Леонід Кравчук закликав жінок бути пильними не дати себе обдурити на президентських виборах. Так оригінально і не зовсім оптимістично він привітав українок з 8 березня на своїй сторінці у Facebook.

Вибори президента і народних депутатів цього року Леонід Кравчук назвав духовним і політичним навантаження на тендітні жіночі плечі. «Бруд, політичні помиї, жорстокість, брехня, безвідповідальність до краю заполонили наші міста і села. В боротьбі за крісла деякі політики просто очманіли, забули про людяність, здатні на найбрудніші вчинки. Інформаційний простір переповнений дезами і фейками, примітивними бігбордами, пустими заявами і брехливими обіцянками тих, хто вже не раз обіцяв нам мир і краще життя», - з сумом констатував досвідчений політик.

Кравчук попросив вибачення за не зовсім оптимістичний текст привітання, водночас зауважив, що бачить «провину чоловіків, які утримують владу, але поки що нездатні дати їй ладу».

Тож Леонід Кравчук закликав не дати знову обдурити себе, «купити голоси, чим втягнути в павутиння беззаконня та кримінальної відповідальності».

«Прийдіть до урн і самі проголосуйте за свого кандидата, бо інакше вони «майстерно» це зроблять за Вас і оберуть корупціонера. Не продайте, будь-ласка, свого майбутнього, знайте, що на цей раз ми будемо обирати не просто владу, а новий курс України, свій новий завтрашній день», - звернувся до жінок Леонід Кравчук.

На його переконання, літні люди мають допомогти молодим усвідомити суть і драматизм поточного моменту, а молодь - взяти на себе більшу відповідальність за Україну. «Якщо ми і на цей раз помилимося, то це вже буде Божа кара за якийсь великий наш гріх», - емоційно і відверто сказав Кравчук.

«Шановані мною Жінки, матері наших дітей, матері України, великі матері Батьківщини, вірю, що у важкий для нашого народу час Ви покажете приклад, як потрібно любити свою рідну Землю. Схиляю перед Вами свою голову і ще прошу – будьте пильними!», - наголосив перший Президент України.