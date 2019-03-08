У Києві ветерани АТО і ветерани-футболісти привітали родини загиблих «кіборгів»



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Фото: Радіо Свобода

Ветерани привітали близько 200 мам, дружин і дітей загиблих українських бійців

У Києві 8 березня ветерани АТО, члени громадської організації «Серця кіборгів» привітали родини своїх загиблих побратимів. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у колонній залі Київської міської держадміністрації зібрались близько 200 мам, дружин і дітей загиблих українських бійців, які отримали подарунки від учасників бойових дій, ветеранів та гравців збірної України з футболу серед ветеранів.

Як зазначив у розмові з Радіо Свобода засновник організації «Серця кіборгів», ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту Анатолій Свирид (позивний «Спартанець»), допомога родинам загиблих бійців, заохочення дітей із сімей захисників України до спорту є одними з пріоритетних напрямків її діяльності.

«Ми пам’ятаємо наших побратимів, і це – дієва пам’ять: ми підтримуємо їхні родини, допомагаємо їхнім дітям. Для цього проводимо екскурсії по визначних місцях України, проводимо мистецькі фестивалі та спортивні змагання», – розповів Свирид.

Відомий український футболіст, гравець збірної України з футболу серед ветеранів Владислав Ващук, вітаючи родини полеглих бійців, подякував їм за синів, чоловіків і батьків, які «загинули, захищаючи нашу мирну весну».

Громадська організація «Серця кіборгів» заснована у грудні 2015 року і має свої підрозділи у Києві, Житомирі, Харкові, Чернігові, Ромнах, Білій Церкві та Горішніх Плавнях.