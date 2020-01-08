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    Технології

    Американська компанія звинуватила Google і Amazon в крадіжці технологій

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    У 2013 році Google і Sonos розробили спільний проект &ndash; музичний сервіс, який синхронізувався з колонками - Американська компанія звинуватила Google і Amazon в крадіжці технологій
    У 2013 році Google і Sonos розробили спільний проект – музичний сервіс, який синхронізувався з колонками

    Компанія Sonos подала до суду на Google, вимагаючи відшкодувати фінансові збитки і заборонити продаж колонок, смартфонів і ноутбуків Google в США

    Американська компанія-виробник домашніх музичних колонок Sonos заявила, що компанії Google і Amazon вкрали у неї технології, але в суд вони можуть подати лише на одну компанію.

    Про це повідомляє The New York Times.

    У 2013 році Google і Sonos розробили спільний проект – музичний сервіс, який синхронізувався з колонками. Для проекту Sonos передав ефективні креслення.

    За словами керівників Sonos, це був нешкідливий крок, адже Google тоді була інтернет-компанією і не випускала колонок та іншого обладнання.

    «Google явно і свідомо копіює нашу запатентовану технологію. Попри наші неодноразові та інтенсивні зусилля протягом останніх кількох років, Google не продемонструвала жодної готовності працювати з нами над взаємовигідним рішенням», - заявив виконавчий директор Sonos Патрік Спенс.

    У вівторок, 7 січня, компанія Sonos подала до суду на Google у два федеральні суди, вимагаючи відшкодувати фінансові збитки і заборонити продаж колонок, смартфонів і ноутбуків Google в США.

    Sonos звинуватила Google в порушенні п'яти її патентів, включаючи технологію, яка дозволяє бездротовим динамікам з'єднуватися і синхронізуватися один з одним.

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