Американська компанія звинуватила Google і Amazon в крадіжці технологій



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У 2013 році Google і Sonos розробили спільний проект – музичний сервіс, який синхронізувався з колонками

Компанія Sonos подала до суду на Google, вимагаючи відшкодувати фінансові збитки і заборонити продаж колонок, смартфонів і ноутбуків Google в США

Американська компанія-виробник домашніх музичних колонок Sonos заявила, що компанії Google і Amazon вкрали у неї технології, але в суд вони можуть подати лише на одну компанію.

Про це повідомляє The New York Times.

У 2013 році Google і Sonos розробили спільний проект – музичний сервіс, який синхронізувався з колонками. Для проекту Sonos передав ефективні креслення.

За словами керівників Sonos, це був нешкідливий крок, адже Google тоді була інтернет-компанією і не випускала колонок та іншого обладнання.

«Google явно і свідомо копіює нашу запатентовану технологію. Попри наші неодноразові та інтенсивні зусилля протягом останніх кількох років, Google не продемонструвала жодної готовності працювати з нами над взаємовигідним рішенням», - заявив виконавчий директор Sonos Патрік Спенс.

У вівторок, 7 січня, компанія Sonos подала до суду на Google у два федеральні суди, вимагаючи відшкодувати фінансові збитки і заборонити продаж колонок, смартфонів і ноутбуків Google в США.

Sonos звинуватила Google в порушенні п'яти її патентів, включаючи технологію, яка дозволяє бездротовим динамікам з'єднуватися і синхронізуватися один з одним.