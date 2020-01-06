Microsoft припиняє підтримку Windows 7



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У Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10

Компанія Microsoft оголосила про припинення підтримки операційної системи Windows 7.

Про це повідомляється на офіційній сторінці компанії.

Останнім днем підтримки операційної системи, якій більше 10 років, 14 січня 2020 року. Після цього користувачі не зможуть звернутися в технічну підтримку, оновлювати, а, отже, стануть піддаватися підвищеній загрозі атаки вірусів.

У компанії підкреслили, що цю новину, ймовірно, в світі сприймуть непросто, але всі зміни на краще.

У Microsoft нагадали, що операційна система Windows 7 була розроблена більше десяти років тому і вже не може відповідати сучасним вимогам безпеки.

«Зміни не завжди даються легко, так що будемо раді допомогти вам порадою», – додали в компанії.

В Microsoft порадили оновити пристрої до Windows 10. При розробці Windows 10 проблемам кібербезпеки приділялася особлива увага, тому система повинна ефективно захищати від ускладнених кіберзагроз.

Нагадаємо, американська компанія Microsoft остаточно припинила підтримку мобільної операційної системи Windows Mobile з 10 грудня.

Раніше Microsoft офіційно визнала існування однієї проблеми, що існує майже у всіх версіях Windows 10 і до цих пір не виправлена.