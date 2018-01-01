Intel уповільнить власні процесори. Цього вимагає боротьба із масштабними вразливостями

Intel пообіцяла усунути масштабні помилки в своїх процесорах

Компанія Intel заявила, що до кінця тижня випустить оновлення, що усувають дві масштабні уразливості (Meltdown і Spectre) в більшості процесорів, випущених за останні п'ять років. Про це повідомляється на сайті компанії. На початку січня 2018 року група фахівців з інформаційної безпеки повідомила про дві масштабні вразливості в переважній



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Intel обіцяє, що комп’ютери буде уповільнено несуттєво

Intel пообіцяла усунути масштабні помилки в своїх процесорах

Компанія Intel заявила, що до кінця тижня випустить оновлення, що усувають дві масштабні уразливості (Meltdown і Spectre) в більшості процесорів, випущених за останні п'ять років. Про це повідомляється на сайті компанії.

На початку січня 2018 року група фахівців з інформаційної безпеки повідомила про дві масштабні вразливості в переважній більшості сучасних процесорів Intel, AMD і ARM. Уразливості, що одержали назви Meltdown і Spectre пов'язані з алгоритмами позачергового і спекулятивного виконання (ці інструкції дозволяють істотно скоротити час простою процесора і значно прискорити обчислення). Обидві вразливості дозволяють зловмисникові отримати доступ до кешу процесора і зчитати практично будь-яку інформацію, в тому числі зашифровані дані або паролі.

Тепер Intel повідомила, що планує до кінця тижня випустити оновлення як для призначених для користувача, так і для серверних процесорів. За словами представників компанії, будуть випущені оновлення «для більш ніж 90 відсотків процесорних продуктів, представлених на протязі останніх п'яти років».

При цьому Intel відзначає, що продовжить роботу над усуненням вразливостей. Також представники компанії прокоментували очікуване уповільнення процесорів після закриття вразливостей. Воно, за словами Intel, «має бути для рядового користувача несуттєвим і згладиться з плином часу».

Раніше також повідомлялося, що оперативним усуненням вразливостей зайнялися розробники самого різного програмного забезпечення, від браузерів до операційних систем. Наприклад, поновлення для деяких своїх продуктів вже випустили Microsoft і Apple.

Джерело: N+1