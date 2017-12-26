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    Китай запустив на орбіту супутники дистанційного зондування Землі

    Група супутників призначена для вивчення електромагнітних випромінювань в атмосфері та проведення наукових експериментів
    Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування Землі «Яогань-30» (Yaogan-30). Про це повідомляє Xinhua. Запуск відбувся у вівторок, 26 грудня о 03:44 за місцевим часом (21:44 понеділка за Києвом) з космодрому Сичан в південно-західній провінції Сичуань. [READ_MORE] «Апарати успішно виведені
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    Група супутників призначена для вивчення електромагнітних випромінювань в атмосфері та проведення наукових експериментів

    Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування Землі «Яогань-30» (Yaogan-30). Про це повідомляє Xinhua.

    Запуск відбувся у вівторок, 26 грудня о 03:44 за місцевим часом (21:44 понеділка за Києвом) з космодрому Сичан в південно-західній провінції Сичуань.

    «Апарати успішно виведені на орбіту. Ця група супутників призначена для вивчення електромагнітних випромінювань в атмосфері та проведення ряду наукових експериментів», — зазначили в агентстві.

    Супутники серії «Яогань» призначені для дослідження земної поверхні, оцінки урожайності, а також можуть бути використані при ліквідації наслідків стихійних лих.

    Водночас низка західних аналітиків вважають, що деякі з цих супутників можуть використовуватися також і для розвідки. Перший з супутників серії був виведений на орбіту в 2006 році.

    Раніше повдомлялося, що у Китаї почала працювати найбільша в світі сонячна електростанція на воді.

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