Монако першим у світі забезпечило повне покриття 5G



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Для забезпечення покриття мережею 5G використовувалося обладнання китайської компанії Huawei

Мобільний оператор Monaco Telecom встановив 23 антени 5G, які покривають всі 2,6 кв. км території князівства

Монако стало першою в світі країною, повністю покритою зв'язком п'ятого покоління 5G.

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що мобільний оператор Monaco Telecom встановив 23 антени 5G, які покривають всі 2,6 кв. км території князівства. Це майже вдвічі менше, ніж кількість антен для зв'язку четвертого покоління (4G), встановлених на території держави.

Також найближчим часом планується встановити нові антени для задоволення потреб і розвитку мережі. Для забезпечення покриття мережею 5G використовувалося обладнання китайської компанії Huawei.

Раніше повідомлялося, що Італія стала третьою західноєвропейською країною, де запрацювала мережа мобільного зв'язку нового покоління 5G.