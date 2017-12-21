На Apple подали до суду через навмисне уповільнення iPhone

У компанії раніше зізнавались, що запустили функцію зниження частоти процесора для iPhone 6, 6s і iPhone SE

Користувачі Apple подали позов до суду через те, що компанія навмисно уповільнює старі iPhone. Позивачі називають таку тактику компанії «оманливою, аморальною та неетичною», повідомляє 9to5mac. При цьому позови стосуються не тільки старих моделей iPhone. Так, один з позивачів, Стефан Богданович, скаржиться, що нещодавно введена в