На Apple подали до суду через навмисне уповільнення iPhone
- Сьогодні, 06:45
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У компанії раніше зізнавались, що запустили функцію зниження частоти процесора для iPhone 6, 6s і iPhone SE
Користувачі Apple подали позов до суду через те, що компанія навмисно уповільнює старі iPhone. Позивачі називають таку тактику компанії «оманливою, аморальною та неетичною», повідомляє 9to5mac.
При цьому позови стосуються не тільки старих моделей iPhone. Так, один з позивачів, Стефан Богданович, скаржиться, що нещодавно введена в iPhone 7 функція балансу батареї та продуктивності не узгоджувалася з користувачами. Він звинувачує компанію у тому, що такий «трюк» зроблений навмисно, аби кожного року збільшувати число користувачів. Як повідомляє видання, Богданович просить відшкодування для користувачів та припинення такої практики Apple.
Нагадаємо: в Apple зізнались, що навмисно занижують швидкість роботи старих айфонів.
Джерело: УНІАН