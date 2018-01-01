На Intel почали подавати до суду через масштабні вразливості у процесорах

Поки на компанію було подано три позови

Через вразливості в процесорах на компанію Intel почали подавати позови до суду. Про це йдеться в матеріалі Gizmodo. На думку позивачів, оновлення операційних систем знизять продуктивність їх комп'ютерів, а помилка в архітектурі процесорів робить їх дефектними. Поки на компанію було подано три позови – від жителів американських штатів



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Поки на компанію було подано три позови

Через вразливості в процесорах на компанію Intel почали подавати позови до суду. Про це йдеться в матеріалі Gizmodo.

На думку позивачів, оновлення операційних систем знизять продуктивність їх комп'ютерів, а помилка в архітектурі процесорів робить їх дефектними.

Поки на компанію було подано три позови – від жителів американських штатів Орегон, Каліфорнія і Індіана.

Нагадаємо, на початку січня 2018 року група фахівців з інформаційної безпеки повідомила про дві масштабні вразливості в переважній більшості сучасних процесорів Intel, AMD і ARM. Уразливості, що одержали назви Meltdown і Spectre пов'язані з алгоритмами позачергового і спекулятивного виконання (ці інструкції дозволяють істотно скоротити час простою процесора і значно прискорити обчислення). Обидві вразливості дозволяють зловмисникові отримати доступ до кешу процесора і зчитати практично будь-яку інформацію, в тому числі зашифровані дані або паролі.

Компанія Intel заявила, що до кінця тижня випустить оновлення, що усувають дві масштабні уразливості (Meltdown і Spectre) в більшості процесорів, випущених за останні п'ять років.

Intel відзначає, що продовжить роботу над усуненням вразливостей. Також представники компанії прокоментували очікуване уповільнення процесорів після закриття вразливостей. Воно, за словами Intel, «має бути для рядового користувача несуттєвим і згладиться з плином часу».

Джерело: 112 Україна